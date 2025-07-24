Українці скаржаться на відсутність квитків на потяги: в Укрзалізниці відповіли

У компанії порадили два способи, які підвищать шанси на купівлю необхідного квитка.

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Чому в Україні виникла проблема з квитками на поїзди / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/?locale=uk_UA

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Багато українців не можуть купити квитки на потяги

В Укрзалізниці пояснюють ситуацію підвищеним попитом

Компанія радить купувати квитки онлайн

Українці у Мережі публікують десятки дописів та відео про те, що не можуть придбати квитки на поїзди Укрзалізниці. Серед них Валерія Васюта, яка опублікувала відповідний допис на своїй сторінці у TikTok.

Дівчина стверджує, що одразу після відкриття продажу на поїзд Укрзалізниці 061Л сполученням Івано-Франківськ - Дніпро немає жодного квитка. З подібною проблемою стикнулися і інші українці.

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Як у Мережі українці скаржаться на відсутність квитків на поїзди / фото: скріншот

Укрзалізниця прокоментувала ситуацію з відсутністю квитків на потяги. У Telegram представники компанії повідомили, що бачать усі скарги пасажирів у Мережі.

"Розуміємо вашу стурбованість, тож пояснюємо детально, чому влітку важче придбати квитки на поїзди Укрзалізниці в різні напрямки та як ми нині вирішуємо всі ці питання", - йдеться у дописі.

Укрзалізниця стверджує, що у липні та серпні щороку попит на деякі напрямки досягає аномальних показників. Наприклад, у квітні на потяг Київ-Яремче є 502 запити, а в останній тиждень липня вже 2813 запитів.

Ще однією причиною є збільшення групових перевезень на 87% з прифронтових територій, родин ВПО, дітей військовослужбовців та загиблих героїв.

При цьому у компанії кажуть, що додали на літній період 8 нових рейсів на популярні напрямки, на кожен вагон додали по +10% пасажирів, а поїзди класу "Інтерсіті" почали курсувати навіть вночі.

Крім цього Укрзалізниця бореться з перекупами, а українцям радить купувати квитки онлайн та користуватися автовикупом.

Укрзалізниця - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця актуалізувала правила перевезення тварин в поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців з домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що українці можуть купувати квитки на поїзд Укрзалізниці дешевше, якщо знатимуть кілька важливих нюансів. Насамперед ціни на квиток залежать від сезону та дня тижня.

Нагадаємо, з 18 червня Укрзалізниця підвищила ціни на чай та каву у поїздах. Це відбулося в рамках індексації цін на низку товарів, які реалізують в потягах далекого сполучення. Вартість склянки класичного чаю зросла з 10 до 20 гривень.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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