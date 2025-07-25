"Ніколи не втрачав до неї своїх почуттів": що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон

Коротко:
- Бред Пітт і Дженніфер Еністон розлучилися п'ять років тому через невірність актора
- Нещодавно у Джен з'явився новий роман, що зацікавило Бреда
Голлівудські актори Дженніфер Еністон і Бред Пітт були чоловіком і дружиною з 2000 по 2005 рік. Пара розпалася, коли в пресі почали з'являтися чутки про службовий роман артиста з Анджеліною Джолі.
Незважаючи на те, що історія шлюбу Пітта і Еністон завершилася ще 20 років тому, акторам вдалося зберегти нормальні стосунки, і вони досі підтримують одне одного. Так, коли стало відомо, що у Дженніфер з'явився новий бойфренд, гіпнотерапевт Джим Кертіс, Бред не зміг залишитися байдужим до цієї новини.
Інсайдер із близького оточення Бреда Пітта розповів Daily Mail, що актор щиро радий, що в житті його колишньої коханої з'явився хтось особливий. "Бред був дуже радий, що Джен знайшла кохання з цим хлопцем, який, схоже, так добре її розуміє. Їхній шлюб (Пітта й Еністон - прим. редактора) закінчився - з гучним скандалом і тихим риданням - двадцять років тому, але він ніколи не втрачав до неї своїх почуттів. Коли знаходиш підходящого партнера, все у світі стає на свої місця, і він сподівається, що те ж саме станеться і з Джен", - повідомляє інформатор.
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Про персону: Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.
Про персону: Бред Пітт
Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".
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