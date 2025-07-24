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США погодили великий пакет військової допомоги: що отримає Україна найближчим часом

Руслан Іваненко
24 липня 2025, 23:50
309
США наголошують на зміцненні оборонних можливостей України без впливу на військовий баланс у регіоні.
США погодили великий пакет військової допомоги: що отримає Україна найближчим часом
Пакети допомоги включають модернізацію систем протиповітряної оборони та технічне обслуговування самохідних гаубиць M109 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Коротко:

  • США погодили два пакети військової допомоги Україні на суму понад 330 млн доларів
  • Два нові пакети допомоги включають модернізацію ППО та ремонт самохідних гаубиць M109
  • Загальна вартість військової підтримки США для України перевищує 330 мільйонів доларів

Сполучені Штати Америки погодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларівПро це йдеться у пресрелізах Пентагону (номер один та номер два).

Перший пакет, орієнтований на потреби протиповітряної оборони, оцінюється у 180 мільйонів доларів. Він включає закупівлю обладнання та послуг для навчання, підтримки та модернізації існуючих систем ППО американського виробництва.

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До складу пакету входять суттєві модифікації, технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали, ремонтна підтримка, навчання персоналу, а також інженерні, технічні та логістичні послуги.

Другий пакет на суму близько 150 мільйонів доларів призначений для технічного обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109 — техніки, яку США та їхні союзники вже передали Україні. У нього входять модернізація самохідних гармат, технічна допомога, навчання, публікації та супутні логістичні послуги.

"Уряд України запросив на придбання обладнання та послуг для модернізації самохідних гаубиць M109, технічної допомоги, навчання, публікацій та інших пов’язаних елементів логістики та підтримки програм. Загальна вартість оцінюється в 150 мільйонів доларів", — повідомляє Пентагон.

Водночас у Пентагоні наголосили, що поставки озброєння виконуються в інтересах США та спрямовані на посилення оборонних можливостей України.

Пентагон
Пентагон / Інфографіка: Главред

"Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні", — йдеться у заяві.

Це вже третій і четвертий пакети військової допомоги, які схвалили США в рамках підтримки України. Раніше, 23 липня, Держдепартамент та Пентагон погодили продаж двох пакетів на загальну суму 322 мільйони доларів.

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Як раніше повідомляв Главред, Україна отримає винищувачі F-16 від Бельгії вже цього і наступного року, однак точні дати передачі наразі невідомі.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім того, Сполучені Штати схвалили Україні два пакети військової допомоги загальною вартістю 322 мільйони доларів. Про це йдеться в рішенні Міністерства оборони США (Пентагону).

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Про джерело: Пентагон

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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