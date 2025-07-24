РФ підтягнула військове обладнання до кордонів НАТО: одна з країн б'є на сполох

Естонія чекає відповіді від російських військових.

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Росія поставила обладнання для РЕБ неподалік від кордонів Естонії, Таллінн чекає пояснень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія (ілюстративне фото)

Коротко:

Росія встановила обладнання для РЕБ за 20 км від кордонів з Естонією

Естонія б'є на сполох, у Міноборони РФ інформацію не коментують

Країна-окупант Росія встановила обладнання для електронної боротьби за 20 кілометрів від кордону з Естонією. Такий крок створює загрозу GPS і призвів до стурбованості країн НАТО. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Як повідомляє Bloomberg, він розповів, що росіяни вирішили доставити додаткові системи радіоелектронної боротьби в район міста Кінгісепп, яке розташоване лише за 20 кілометрів від кордону з Естонією.

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Міністр акцентував увагу на тому, що обладнання подібного типу активно застосовується у війні проти України з метою придушення навігаційних безпілотників і створення перешкод для систем GPS, що задіюються в цивільній авіації та морському транспорті.

У Міноборони РФ інформацію поки що не коментували.

Естонія та її країни-сусіди вже не раз звинувачували Росію в навмисному глушінні сигналів у регіоні. Після повномасштабного нападу на Україну ризики радіоелектронних атак у районі країн Балтії значно зросли. Естонія, як країна НАТО і союзник Києва, проводить активне переозброєння, щоб дати відсіч потенційній військовій агресії РФ.

Ігор Таро підкреслив, що служба внутрішньої безпеки Естонії вже звернулася до російських військових щодо цього інциденту.

Коротко про можливості НАТО і "осі зла" / Інфографіка: Главред

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