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РФ підтягнула військове обладнання до кордонів НАТО: одна з країн б'є на сполох

Андрій Ганчук
24 липня 2025, 17:40оновлено 24 липня, 19:11
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Естонія чекає відповіді від російських військових.
Естонія, РЕБ РФ
Росія поставила обладнання для РЕБ неподалік від кордонів Естонії, Таллінн чекає пояснень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія (ілюстративне фото)

Коротко:

  • Росія встановила обладнання для РЕБ за 20 км від кордонів з Естонією
  • Естонія б'є на сполох, у Міноборони РФ інформацію не коментують

Країна-окупант Росія встановила обладнання для електронної боротьби за 20 кілометрів від кордону з Естонією. Такий крок створює загрозу GPS і призвів до стурбованості країн НАТО. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Як повідомляє Bloomberg, він розповів, що росіяни вирішили доставити додаткові системи радіоелектронної боротьби в район міста Кінгісепп, яке розташоване лише за 20 кілометрів від кордону з Естонією.

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Міністр акцентував увагу на тому, що обладнання подібного типу активно застосовується у війні проти України з метою придушення навігаційних безпілотників і створення перешкод для систем GPS, що задіюються в цивільній авіації та морському транспорті.

У Міноборони РФ інформацію поки що не коментували.

Естонія та її країни-сусіди вже не раз звинувачували Росію в навмисному глушінні сигналів у регіоні. Після повномасштабного нападу на Україну ризики радіоелектронних атак у районі країн Балтії значно зросли. Естонія, як країна НАТО і союзник Києва, проводить активне переозброєння, щоб дати відсіч потенційній військовій агресії РФ.

Ігор Таро підкреслив, що служба внутрішньої безпеки Естонії вже звернулася до російських військових щодо цього інциденту.

РФ підтягнула військове обладнання до кордонів НАТО: одна з країн б'є на сполох
Коротко про можливості НАТО і "осі зла" / Інфографіка: Главред

Загроза нападу Росії на НАТО - новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявив, що Росія, можливо, може напасти на одну з країн НАТО через 5-7 років. Він закликав союзників щодо блоку готуватися до різних сценаріїв.

Росія готується до війни і може атакувати країну НАТО, такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни після того, як проаналізували слова президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому припустив, що Путіна "цікавить" не лише Україна.

Китай може напасти на Тайвань і підбити Росію одночасно атакувати НАТО, попередив Марк Рютте. У Москві у відповідь вибухнули образами і "погрозами".

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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