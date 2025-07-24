Помер легенда рестлінгу та актор Халк Хоган

Біля будинку актора кружляють швидкі та поліцейські.

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Помер Халк Гоган / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Від чого помер Халк Хоган

Хто повідомив про смерть актора

Легенда реслінгу Халк Гоган помер у віці 71 року.

Про це стало відомо TMZ Sports.

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Рано вранці в четвер медики прибули до будинку 71-річної легенди WWE в Кліруотері, штат Флорида... оператори повідомили про "зупинку серця".

"Нам повідомили, що біля будинку Хогана чергує безліч поліцейських машин і бригад швидкої допомоги... а легенду реслінгу віднесли на ношах у машину швидкої допомоги", - пише ЗМІ.

Помер Халк Гоган / Фото Вікіпедія

Лише кілька тижнів тому дружина Хогана, Скай, спростувала чутки про те, що він перебуває в комі... заявивши, що його серце "міцне" після операції.

Журналісти пишуть, що тоді ходили чутки про те, що Хоган "при смерті"... але тоді їм сказали, що він просто боровся із симптомами операції на шиї, яку переніс у травні.

Халк Гоган - американський реслер, актор, телеведучий, підприємець і музикант. Він вважається найвпізнаванішою зіркою рестлінгу в усьому світі та найпопулярнішим рестлером 1980-х років.

Актор також прославився як кіноактор завдяки фільму "Містер няня".

Кадр із фільму Містер няня / Скриншот

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Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Раніше стало відомо про те, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер лише за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по групі Black Sabbath і проведення великого прощального концерту для фанатів.

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