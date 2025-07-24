В гирлі Дунаю стався вибух на українському судні, є загиблі

На місці події працюють відповідні служби, деталі трагедії уточнюють.

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В гирлі Дунаю стався вибух на українському судні / колаж: Главред, фото: Адміністрація морських портів України/Facebook

Коротко:

На борту судна перебували 11 членів екіпажу

Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для судноплавства

В Одеській області в гирлі Дунаю на судні-земснаряді стався вибух, унаслідок якого загинули троє людей. Про це повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Надзвичайна подія сталася пізно ввечері 23 липня. Судно перебувало в гирлі "Бистре" на Дунаї для проведення планових робіт.

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На борту перебували 11 членів екіпажу. Унаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу перебувають у лікарні.

На місці події працюють відповідні служби, деталі трагедії уточнюються. В АМПУ запевнили, що забезпечать усю необхідну підтримку сім'ям загиблих і постраждалих.

Там додали, що внаслідок інциденту морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для судноплавства.

Прохід кораблів до/з морських портів Дунайського регіону зараз здійснюється через Сулинський канал.

Земснаряд - судно технічного флоту, призначене для проведення днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів.

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