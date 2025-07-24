В гирлі Дунаю стався вибух на українському судні, є загиблі

Коротко:
- На борту судна перебували 11 членів екіпажу
- Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для судноплавства
В Одеській області в гирлі Дунаю на судні-земснаряді стався вибух, унаслідок якого загинули троє людей. Про це повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).
Надзвичайна подія сталася пізно ввечері 23 липня. Судно перебувало в гирлі "Бистре" на Дунаї для проведення планових робіт.
На борту перебували 11 членів екіпажу. Унаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу перебувають у лікарні.
На місці події працюють відповідні служби, деталі трагедії уточнюються. В АМПУ запевнили, що забезпечать усю необхідну підтримку сім'ям загиблих і постраждалих.
Там додали, що внаслідок інциденту морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для судноплавства.
Прохід кораблів до/з морських портів Дунайського регіону зараз здійснюється через Сулинський канал.
Земснаряд - судно технічного флоту, призначене для проведення днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів.
Новини Одеси - головне:
Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 24 липня російська армія масовано атакувала Одесу ударними БпЛА. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру і пам'ятники архітектури.
У місті спалахнули пожежі, зокрема горів знаменитий ринок Привоз.
19 липня в Одесі одна людина загинула і щонайменше три постраждали внаслідок нічного удару окупантів.
Читайте також:
- Покровськ стане епіцентром важких боїв, ЗСУ можуть покинути місто: названо умову
- РФ продовжує вбивства: Зеленський вийшов із заявою після обстрілу Харкова
- Хто саме схилив Трампа до більш жорсткої позиції щодо РФ: FT назвали ім'я
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред