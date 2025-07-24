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Хрещена Насті Каменських зробила несподіване зізнання про співачку

Анна Підгорна
24 липня 2025, 23:49
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Легендарна Алла Кудлай поділилася своїм поглядом на NK.
Алла Кудлай, Настя Каменських
Алла Кудлай новини - хрещена Насті Каменських висловилася про співачку / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_kudlay_fan, instagram.com/kamenskux

Коротко:

  • Алла Кудлай хрестила Настю Каменських
  • Народна артистка дала рідкісний коментар про хрещеницю

Українська співачка і Народна артистка України Алла Кудлай є хрещеною матір'ю Насті Каменських. Рік тому вона, обговорюючи виконавців, які все ще мають у репертуарі пісні російською мовою (як, наприклад, NK), Алла Петрівна про хрещеницю говорити навідріз відмовилася.

Однак нещодавно, в інтерв'ю для Сніданку з 1+1 у день свого 71-річчя, Кудлай все ж зазначила, що високо цінує творчість Каменських. На її думку, пісні NK гарні не тільки з вокального погляду, а й є вельми душевними.

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"Хто подобається? Настя Кам'янських, звичайно. Вона дуже гарно співає, вона має красивий голос, тембр красивий, і пісні в неї... Вона пропускає через душу, відчувається, що вона пропускає через душу пісні", - каже Алла Кудлай.

Алла Кудлай
Алла Кудлай новини - хрещена Насті Каменських висловилася про співачку / Скриншот YouTube

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Про персону: Алла Кудлай

Алла Кудлай - українська співачка. Народна артистка України. Колишня солістка Національного заслуженого академічного народного хору України імені Верьовки (1978-1984). Має Орден княгині Ольги III ступеня. Хрещена мати Насті Каменських.

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