Росіяни заявили, що 'зайшли' в Куп'янськ - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

Російські війська не змогли зайти до Куп’янська, попри активні атаки з півночі й інформаційні вкиди про нібито прорив в місто, зазначив Трегубов.

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В ЗСУ відреагували на заяви РФ про прорив в Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни не зайшли до Куп'янська

Ворог безуспішно намагається прорватись до міста з півночі

Війська РФ проводять активні інформкампанії про нібито успіхи на Куп'янському напрямку

Російські окупанти заявляють, що нібито увійшли до Куп'янська на Харківщині. Однак речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі "Суспільному" спростував цю інформацію, наголосивши, що такі твердження не відповідають дійсності.

За його словами, ворог продовжує намагатися прорватися з північного напрямку, проте всі ці спроби зазнають невдач.

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"Насправді там була цікава історія з Кіндрашівкою, коли навіть на мапі DeepState ви могли бачити, що росіяни в Кіндрашівці є, а довкола Кіндрашівки немає. Прорватися прорвалися, а вийти вже не змогли, в результаті чого були знищені значною мірою", — каже Трегубов.

Речник угруповання "Хортиця" повідомив, що російські війська активно намагаються прорватися до Куп'янська з півночі, однак ці спроби залишаються безрезультатними.

За словами Віктора Трегубова, окупанти активно ведуть інформаційні кампанії, заявляючи, що вже майже в місті.

"До Куп'янська там близько. Я не міряв, але реально близько. Там мова йде про кілометри. Але вони ці кілометри не можуть подолати вже дуже довго", - резюмував він.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Покровськ на Донеччині може стати ключовою точкою бойових дій уже впродовж найближчих двох місяців, наразі ситуація на цьому напрямку є однією з найскладніших. Якщо вона значно погіршиться, українському командуванню доведеться розглядати варіант залишення міста. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак.

Водночас Сили оборони України успішно знищили ворожі ДРГ, які прорвалися до Покровська. Цю інформацію підтвердив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Наразі основні бойові дії тривають не в самому місті, а на його південній околиці та поблизу села Шевченко, зазначив офіцер зі зв’язків з громадськістю 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артем Прібильнов.

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Про джерело: ОСУВ "Хортиця" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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