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В Україну повертається сильна негода: синоптики оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
24 липня 2025, 18:42
317
У Миколаєві буде найтепліше. Температура повітря підвищиться там до +37 градусів.
В Україну повертається сильна негода: синоптики оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 25 липня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 25 липня
  • Коли температура повітря підвищиться до +37 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 25 липня буде спекотною. У деяких областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпечності у Києві, на півночі, у Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській та Дніпропетровській областях.

відео дня

У західних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються сильні грози.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 25 июля
Прогноз погоди в Україні на 25 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 25 липня атмосферний фронт зачепить західні регіони країни. Там очікуються грозові дощі. До вечора вони дійдуть до Житомирської, Чернігівської та Київської областей.

Температура повітря підвищиться до +35 градусів на півдні. Більш свіжа погода буде на північному заході. У Києві потеплішає до +30 градусів, вдень будуть локальні дощі з грозами. Очікується, що в Україні послабиться спека з 31 липня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 25 липня

В Україні 25 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних, північних та Вінницькій областях. У цей день вітер буде північно-західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, на півдні країни 18-23°; вдень у західних та північних областях 25-30°, на решті території 28 33°, у більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека 35°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 25 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+37 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+25 градусів.

погода 25 июля
Прогноз погоди в Україні на 25 липня / фото: meteoprog

Погода 25 липня у Києві

У Києві 25 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°;у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 25 июля
Прогноз погоди в Україні на 25 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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