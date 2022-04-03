Зруйновані будинки і всюди понівечені тіла: моторошні кадри з Бучі після звірячого візиту окупантів

Буча, Гостомель та Ірпінь з першого дня війни Росії проти України перебували під масовим бомбардуванням окупантів.

Війська Путіна обстрілювали житлові будинки, обкрадали будинки і влаштовували свинарники. Але це не найгірше.

Окупанти не щадили нікого і нічого. Вони по-звірячому катували і вбивали, викрадали і мучили мирних громадян, гвалтували жінок, винищували тварин, грабували будинки, мінували вулиці.

Як зараз виглядає Буча і Гостомель, можна зрозуміти, дивлячись на фото і відео, які публікує українська влада і військові ЗСУ.

Пекло 21 століття в Бучі

Те, що російські нелюди зробили з невинними українцями в Бучі, Ірпені та Гостомелі, є справжнім пеклом 21 століття. Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк і звернувся до світових лідерів на тлі звірств росіян.

Подоляк закликав "лідерів Європи", які "ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках", ще раз поглянути на жахливі кадри зі звільнених українських міст.

У Бучі ґвалтували жінок і намагалися спалити

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Українські правоохоронці врахують всі факти злочинів - за кожне знайдуть відповідача.

"Це спеціальне звернення, спрямоване на те, щоб світ звернув увагу на злочини проти людства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Ці міста, які були звільнені, являють собою картинку з апокаліптичного фільму жахів", - сказав він.

Серед жертв окупантів у Бучі є:

згвалтовані жінки, яких намагалися спалити,

вбиті представники місцевого управління,

вбиті діти, літні люди, чоловіки.

За словами Арестовича, у багатьох з них зав'язані руки, є сліди тортур. Люди вбиті пострілами в потилицю, а "про такі речі, як пограбування, – говорити нічого".

Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що місто вже поховали в братській могилі 280 осіб. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

"Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю", - сказав Федорук.

Також наголошується, що на багатьох тілах були білі пов'язки, що показувало, що вони беззбройні.

Крім того, в селі Новий Биків перед танками поставили дитячі карети.

Як відреагували у світі на звірства окупантів у Бучі та Гостомелі

У Міністерстві закордонних справ Франції засудили жорстокі вбивства російськими окупантами мирних жителів Бучі під Києвом. Там закликали посилити економічний тиск на Росію.

"Необхідно продовжувати і посилювати Міжнародний економічний тиск на Росію. Ми будемо працювати спільно з нашими партнерами, владою і компетентними міжнародними судами, включаючи Міжнародний кримінальний суд, над тим, щоб ці дії (Росії - ред.) не залишилися безкарними, щоб винні в цьому злочині відповіли за свої дії, - йдеться в повідомленні глави МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріана, цитує Le Parisien.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини також засудили звірства російських окупантів, скоєні в Бучі. Там пообіцяли посилити санкції проти Росії, а Україні продовжити надавати оборонну підтримку.

читайте такожТіла вбитих танками укочували в асфальт: мер розповів моторошні подробиці звірств росіян в Ірпені

"Фотографії з Бучі нестерпно жахливі. Нестримне насильство Путіна знищує невинні сім'ї і не знає кордонів. Відповідальні за військові злочини повинні бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і ще більше будемо підтримувати оборону України", - написала міністр.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель після того, як побачив фото зі звільненої Бучі, заявив, що шокований звірствами російської армії в Київській області. Також підкреслив, що Росію чекають нові санкції.

"Шокований жахливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області", - написав Мішель, додавши до свого твіту хештег "Бучанська різанина" (#BuchaMassacre).

Він додав, що Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Також, за його словами, подальші санкції проти Росії вже на підході.

Як розповідають журналісти, у Бучі окупанти залишили зруйновані пункти, заміновані вулиці та дитячі майданчики, речі людей.

Читайте також: