"Завжди хочу вибачитись": Валерій Залужний залишив для дружини-іменинниці зворушливе послання

Посол розповів, за що так сильно любить і цінує Олену Залужну.

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Валерій Залужний із дружиною - посол звернувся до Олени Залужної / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

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У Олени Залужної сьогодні День народження

Валерій Залужний привітав обраницю зі святом

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні відзначає особливе свято - День народження дружини Олени. Заради неї політик сміливо демонструє свою романтичну натуру.

На своїй сторінці у Facebook Залужний опублікував колаж із фотографій із коханою, та зворушливе послання. У ньому він подякував Олені за безумовну підтримку, яка змінила його життя, та щастя, яке йому подарували роки, проведені разом.

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"Чим дорослішим я стаю, щороку саме у цей день, перш за все, намагаюсь дати оцінку собі. Наскільки я був саме тим, ким ти мене уявляєш? І чи розумію, що ти сьогодні відчуваєш? Як усе це проживаєш? І якщо з першим я можу бути чесним, то з другим точно розумію, що все це саме через мене. Я розумію, яка важка ноша на твоїх тендітних плечах. Тому завжди хочу вибачитись і пообіцяти щось інше. Але ти не хочеш цього. Бо вже зробила свій вибір - присвятила своє життя мені. Завдяки тобі я став тим, ким є. Я став частиною тебе. Безмежно щасливий, що ти в мене є. З Днем Народження, Кохана", - пише посол.

Валерій Залужний із дружиною - посол звернувся до Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi

Валерій Залужний із дружиною - посол звернувся до Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi

У коментарях Олені Залужній дякують за кування і загартування Залізного генерала (прізвисько Валерія Залужного, коли він обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ - прим. редактора), і бажають їй усіляких благ.

Привітання для Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi

Привітання для Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi

Привітання для Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi

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Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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