Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Завжди хочу вибачитись": Валерій Залужний залишив для дружини-іменинниці зворушливе послання

Анна Підгорна
24 липня 2025, 17:11
152
Посол розповів, за що так сильно любить і цінує Олену Залужну.
Валерій Залужний із дружиною
Валерій Залужний із дружиною - посол звернувся до Олени Залужної / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Стисло:

  • У Олени Залужної сьогодні День народження
  • Валерій Залужний привітав обраницю зі святом

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні відзначає особливе свято - День народження дружини Олени. Заради неї політик сміливо демонструє свою романтичну натуру.

На своїй сторінці у Facebook Залужний опублікував колаж із фотографій із коханою, та зворушливе послання. У ньому він подякував Олені за безумовну підтримку, яка змінила його життя, та щастя, яке йому подарували роки, проведені разом.

відео дня

"Чим дорослішим я стаю, щороку саме у цей день, перш за все, намагаюсь дати оцінку собі. Наскільки я був саме тим, ким ти мене уявляєш? І чи розумію, що ти сьогодні відчуваєш? Як усе це проживаєш? І якщо з першим я можу бути чесним, то з другим точно розумію, що все це саме через мене. Я розумію, яка важка ноша на твоїх тендітних плечах. Тому завжди хочу вибачитись і пообіцяти щось інше. Але ти не хочеш цього. Бо вже зробила свій вибір - присвятила своє життя мені. Завдяки тобі я став тим, ким є. Я став частиною тебе. Безмежно щасливий, що ти в мене є. З Днем Народження, Кохана", - пише посол.

Валерій Залужний із дружиною
Валерій Залужний із дружиною - посол звернувся до Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi
Валерій Залужний із дружиною
Валерій Залужний із дружиною - посол звернувся до Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi

У коментарях Олені Залужній дякують за кування і загартування Залізного генерала (прізвисько Валерія Залужного, коли він обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ - прим. редактора), і бажають їй усіляких благ.

Привітання для Олени Залужної
Привітання для Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi
Привітання для Олени Залужної
Привітання для Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi
Привітання для Олени Залужної
Привітання для Олени Залужної / facebook.com/vzaluzhnyi

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український актор і зірка "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко пішов від дружини. Він зізнався, що змусило вчинити його саме так, та чому повернувся.

Також українська співачка Ірина Білик показала несподівану грань себе. Зірка загадала шанувальникам непросту задачку зі знімком з її особистого фотоархіву.

Читайте також:

Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Валерій Залужний
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Три місяці без побачень - відправлять воювати: у РФ готують гучний законопроєкт

Три місяці без побачень - відправлять воювати: у РФ готують гучний законопроєкт

18:50Світ
В Україну повертається сильна негода: синоптики оголосили штормове попередження

В Україну повертається сильна негода: синоптики оголосили штормове попередження

18:42Синоптик
Усику призначили новий бій: хто суперник непереможного українця

Усику призначили новий бій: хто суперник непереможного українця

18:21Stars
Реклама

Популярне

Більше
Переговори між Україною та Росією у Стамбулі почались із скандалу - що сталось

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі почались із скандалу - що сталось

Карта Deep State онлайн за 24 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на серпень 2025: Терезам - страх, Скорпіонам - сумніви, Стрільцям - стабільність

Гороскоп Таро на серпень 2025: Терезам - страх, Скорпіонам - сумніви, Стрільцям - стабільність

4 знаки зодіаку можуть отримати божественний достаток у Молодик у Леві

4 знаки зодіаку можуть отримати божественний достаток у Молодик у Леві

Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

Останні новини

19:01

Вершинна гниль на томатах: городник розкрив простий метод боротьби з хворобою

18:50

Три місяці без побачень - відправлять воювати: у РФ готують гучний законопроєкт

18:45

Помер легенда рестлінгу та актор Халк Хоган

18:42

В Україну повертається сильна негода: синоптики оголосили штормове попередження

18:41

Кадиров тонув: що сталося з главою Чечні в Туреччині

До осені Росія захопить 200 кв км: Жданов – про міста України, яким загрожує оточення та окупаціяДо осені Росія захопить 200 кв км: Жданов – про міста України, яким загрожує оточення та окупація
18:22

Чому цього дня потрібно поплакати: важливі прикмети 25 липня

18:21

Усику призначили новий бій: хто суперник непереможного українця

17:40

РФ підтягнула військове обладнання до кордонів НАТО: одна з країн б'є на сполох

17:39

Топчиновник Путіна дзвонив Єрмаку з "пропозицією" у перші години вторгнення - FT

Реклама
17:35

Росіяни заявили, що "зайшли" в Куп'янськ - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

17:12

Смак, від якого всі будуть у захваті: рецепт нереально смачних маринованих кабачківВідео

17:11

"Завжди хочу вибачитись": Валерій Залужний залишив для дружини-іменинниці зворушливе послання

16:51

Що буде з доларом і євро у серпні 2025 року: до чого готуватися українцям

16:43

У 2026 році Кремль постане перед вибором, якого боїться найбільше — Залужний

16:30

Євро вже перевищив 49 грн: в Україні різко злетів курс валют за добу

16:21

З'явилися новини про стан здоров'я короля Чарльза

16:20

3 ознаки, на які варто звернути увагу: як зрозуміти, що картопля готова до викопування

16:11

"Не брехня, а приниження": нервовий Олег Винник розповів, яким чином опинився в Німеччині під час війни

16:07

Українці скаржаться на відсутність квитків на потяги: в Укрзалізниці відповіли

16:00

Путін прийняв стратегічне рішення щодо війни - розкрито два сценарії для України

Реклама
15:49

Коли День медика в Україні: стара і нова дата, історія та значення свята

15:20

Пакунок школяра 2025: як вже цьогоріч отримати на першокласника 5000 грн

15:14

Гороскоп Таро на завтра 25 липня: Овнам - завести нових людей, Ракам - радості

15:10

Скільки територій може окупувати РФ за 50 днів ультиматуму: Жданов оцінив

15:01

В гирлі Дунаю стався вибух на українському судні, є загиблі

14:58

Вже сьогодні: Зеленський оголосив про рішення щодо незалежності НАБУ і САП

14:39

Організм поїдає сам себе: путініст Басков тане на очах через хворобу

14:26

Навіть нанесли на карти: яку нову назву мав отримати Миколаїв при СРСРВідео

14:23

Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

14:04

Чому 25 липня не можна працювати фізично: яке церковне свято

13:22

Україна зможе бити по території РФ: у Німеччині заінтригували заявою про допомогу

13:19

Три дні музики та добра: як Atlas Festival об’єднав зірок, тисячі українців та здійснив мрії дітей Героїв

13:15

BAKERY FOOD INVESTMENT інвестувала понад 400 млн грн в новий завод по виробництву хлібобулочних виробів актуально

13:11

Диявол носить Прада 2: у мережу злили образи Меріл Стріп зі зйомок

13:06

Тільки геній побачить кота за 10 секунд: загадка на уважність, яка під силу одиницям

13:05

Хто саме схилив Трампа до жорсткішої позиції щодо РФ: FT назвали ім'я

13:00

РФ продовжує вбивства: Зеленський вийшов із заявою після обстрілу ХарковаФото

12:25

Покровськ стане епіцентром важких боїв, ЗСУ можуть залишити місто: названо умову

12:11

Як позбутися молі: блогерка радить простий та ефективний метод

12:09

Частина українців втратять пенсії, якщо не зроблять одну дію: хто під загрозою

Реклама
12:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 липня (оновлюється)

11:49

Масовано обстріляли ТЕС: РФ хоче залишити українців без світла і тепла

11:42

Чим небезпечна сарана, яка атакувала Україну: що робити в разі нашестя сараниВідео

11:42

Футбольні хулігани, які стали героями: телеканал 2+2 покаже документальний фільм "Вогонь трибун"

11:38

РФ вдарила двома КАБами по Харкову, один удар - по багатоповерхівці: що відомоФотоВідео

11:35

Коли в Україні спаде спека: стала відома точна дата

11:07

Є загиблі і десятки поранених: Зеленський озвучив нові деталі нічної атаки РФ

10:55

"Ніякого прогресу": WSJ розповіло, до чого призвели переговори в Стамбулі

10:44

У РФ зазнав катастрофи пасажирський Ан-24: 48 осіб, які були на борту, загинули - ЗМІВідео

10:31

Після відмови припиняти вогонь: росіяни частково зруйнували легендарний Привоз

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти