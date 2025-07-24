Starlink 'ліг' по всьому фронту - що відомо про масовий збій супутникового зв'язку

Що відомо:
- Українські військові повідомили про зупинку роботи Starlink
- Перебої зафіксовані не лише в Україні, а й у низці країн світу
- Після 23:00 Starlink поступово почав відновлювати роботу
По всій лінії фронту у підрозділів Збройних сил України перестали працювати термінали супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді із позивним "Мадяр".
"Starlink ліг по всьому фронту", - написав "Мадяр".відео дня
Факт масового збою підтверджують також аналітики проєкту DeepState. За їхніми словами, наразі перевіряється масштаб проблеми.
"Бійці кажуть, що лягли всі Старлінки. З'ясовуємо, чи це прям масово", - йдеться в повідомленні.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що перебої в роботі супутникового інтернету Starlink спостерігаються не лише в Україні, а й у низці інших країн світу. Користувачі повідомляють про труднощі з підключенням по всьому світу.
"В росіян також не працюють старлінки, які вони використовують", - додав Коваленко.
Що кажуть у компанії Starlink
На сайті компанії Starlink, що належить Ілону Маску, вже з’явилося повідомлення про проблему.
"Збій в обслуговуванні Starlink. Наша команда розбирається із проблемою", - пояснили в компанії Маска.
Starlink починає працювати
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив, що на абсолютній більшості напрямків фронту супутниковий інтернет Starlink перестав працювати. За його словами, лише близько 5-10% пристроїв все ж функціонують.
"Ситуація [погана] (неценз. - Главред), хоч відключення по Україні, чи по всьому світу, але противник все ж менше залежить від старлінків і має тривалий досвід використання зв’язку без цих терміналів", - написав він.
Близько 23:01 він додав, що Starlink поступово відновлює роботу. Цю інформацію підтвердив також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
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