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Starlink "ліг" по всьому фронту - що відомо про масовий збій супутникового зв'язку

Руслана Заклінська
24 липня 2025, 22:59оновлено 24 липня, 23:42
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Українські військові повідомляють про серйозні перебої зі зв’язком.
Starlink 'ліг' по всьому фронту - що відомо про масовий збій супутникового зв'язку
По всьому фронту перестав працювати Starlink / Колаж: Главред, фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України, starlinkinstallationpros.com

Що відомо:

  • Українські військові повідомили про зупинку роботи Starlink
  • Перебої зафіксовані не лише в Україні, а й у низці країн світу
  • Після 23:00 Starlink поступово почав відновлювати роботу

По всій лінії фронту у підрозділів Збройних сил України перестали працювати термінали супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

"Starlink ліг по всьому фронту", - написав "Мадяр".

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Факт масового збою підтверджують також аналітики проєкту DeepState. За їхніми словами, наразі перевіряється масштаб проблеми.

"Бійці кажуть, що лягли всі Старлінки. З'ясовуємо, чи це прям масово", - йдеться в повідомленні.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що перебої в роботі супутникового інтернету Starlink спостерігаються не лише в Україні, а й у низці інших країн світу. Користувачі повідомляють про труднощі з підключенням по всьому світу.

"В росіян також не працюють старлінки, які вони використовують", - додав Коваленко.

Що кажуть у компанії Starlink

На сайті компанії Starlink, що належить Ілону Маску, вже з’явилося повідомлення про проблему.

"Збій в обслуговуванні Starlink. Наша команда розбирається із проблемою", - пояснили в компанії Маска.

Starlink починає працювати

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив, що на абсолютній більшості напрямків фронту супутниковий інтернет Starlink перестав працювати. За його словами, лише близько 5-10% пристроїв все ж функціонують.

"Ситуація [погана] (неценз. - Главред), хоч відключення по Україні, чи по всьому світу, але противник все ж менше залежить від старлінків і має тривалий досвід використання зв’язку без цих терміналів", - написав він.

Близько 23:01 він додав, що Starlink поступово відновлює роботу. Цю інформацію підтвердив також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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