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"Вийшов покурити - вбили": могильник розповів нові деталі про звірства окупантів у Бучі

24 квітня 2022, 14:54

Місцевий нащадковий могильник Ігор розповідає, що під час перебування російських окупантів у селах громади людей ховали і у дворах.

Могила
Могила / УНІАН і ua.depositphotos.com

Ігор Середа-потомствений могильник з селища Немішаєве, що поблизу Бучі на Київщині. Його розповідь про те, що відбувалося під час окупації, опублікувала "Українська служба ВВС".

Більшість людей, за словами Ігоря, загинули через дурість - просто опинилися не в той час, не в тому місці. Про це розповідають родичі та сусіди загиблих.

"Вийшов покурити - його вбили. Вийшов собачку нагодувати - його вбили. Щось віз з одного кінця міста в інший - його машину розстріляли. Як таке може бути? В голові таке не вкладається", - розповідає Ігор про те, що вразило його найбільше.

Ігор розповідає, що під час перебування російських військових у селах громади людей ховали і у дворах.

"Людину вбило осколками снаряда в Немішаєво, то поховали у дворі, тому що на кладовищі їхати не дозволили. У Микуличах російські військові стали колоною біля будинку, де загинула людина, і не дали вивезти тіло. Поховали у дворі", - описує Середа ситуацію у своїй громаді.

Ігор, в силу досвіду в професії, ховав людей під час окупації і допомагав перепоховати вбитих з братських могил в Бучі. Деякі люди, яких знайшли мертвими в братській могилі в Бучі, ігор і хлопці, які з ним працюють, знали особисто.

"Волонтери з Бучі-два хлопці і дівчина. Ти не можеш впізнати людей, тому що вони в напіврозкладеному стані, вже почалися гнильні стани. Ми намагаємося покласти тіло в пакет, відчуваю в кишені паспорт. Дістаю - хлопець 1991 року народження", - каже Ігор.

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Звірства російських окупантів у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. У той же час, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

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Автор: Єгор Бунін
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російське вторгнення новини України Бучанська різанина
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