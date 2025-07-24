Усику призначили новий бій: хто суперник непереможного українця

Якщо Усик відмовиться від проведення бою, він автоматично втратить титул чемпіона WBO.

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Усик дізнався ім'я нового суперника / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, instagram.com/joeboxerparker

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Олександр Усик має провести бій проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера

Якщо Усик відмовиться, то втратить титул WBO і статус абсолютного чемпіона світу

Сторони мають 30 днів на переговори

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик має провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) новозеландця Джозефа Паркера. Про це повідомив президент WBO Густаво Олів'єрі у соцмережі X.

Олів'єрі додав, що організація дотримується політики "один чемпіон у суперважкій вазі", адже Паркер (36 перемог, 3 поразки, 24 нокаути) наразі володіє тимчасовим поясом WBO.

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Якщо Усик (24 перемоги, 0 поразок, 15 перемог нокаутом) відмовиться від проведення бою, він автоматично втратить титул чемпіона WBO, а також звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, яке він здобув після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа (22 перемоги, 3 поразки, 21 нокаут).

Водночас на офіційному сайті WBO було оприлюднено відповідне рішення про санкціонування поєдинку. Сторони мають 30 днів для переговорів щодо організації бою.

Якщо домовитись не вдасться, буде проведено аукціон на право організації бою. Мінімальна ставка становить один мільйон доларів.

Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Бій Усик-Дюбуа - новини за темою

Нагадаємо, 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся історичний бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Усик переміг, відправивши суперника спочатку в нокдаун, а згодом у нокаут.

Також бій-реванш Усика з Дюбуа став найбільш прибутковим у їхній кар'єрі, оскільки сумарний гонорар перевищив 200 мільйонів доларів. Усик отримав 132 млн (65%), а Дюбуа - близько 71 млн доларів.

Як повідомляв Главред, обох боксерів після поєдинку тимчасово усунули від боїв з медичних причин.

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Про джерело: Всесвітня боксерська організація (WBO) Всесвітня боксерська організація (WBO) — це організація, яка санкціонує професійні боксерські поєдинки. Вона визнана Міжнародною залою боксерської слави (IBHOF) як одна з чотирьох основних організацій, що присуджують світові чемпіонські титули, поряд із Всесвітньою боксерською асоціацією (WBA), Всесвітньою боксерською радою (WBC) та Міжнародною боксерською федерацією (IBF). Штаб-квартира WBO розташована в Сан-Хуані, Пуерто-Рико.

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