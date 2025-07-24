Вже сьогодні: Зеленський оголосив про рішення щодо незалежності НАБУ і САП

Зеленський оголосив про внесення до Ради нового законопроєкту, який має гарантувати незалежність НАБУ та САП і захистити систему від російського впливу.

https://glavred.net/politics/uzhe-segodnya-zelenskiy-obyavil-o-reshenii-otnositelno-nezavisimosti-nabu-i-sap-10684139.html Посилання скопійоване

Зеленський оголосив про рішення щодо незалежності НАБУ і САП / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський погодив текст законопроєкту щодо системи правопорядку

Президент подасть його до Верховної Ради вже сьогодні, 24 липня

Сьогодні, 24 липня президент України Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради текст законопроєкту щодо системи правопорядку та незалежності антикорупційних органів. Про це глава держави повідомив у дописі в Telegram.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який має посилити систему правопорядку в Україні, забезпечити незалежність антикорупційних органів і захистити її від будь-якого російського впливу.

відео дня

"Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - резюмував президент України.

Закон 12414 - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який перерозподіляє повноваження у сфері антикорупційної боротьби. Згідно з новими нормами, Генеральний прокурор отримує контроль над діяльністю НАБУ та САП.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що викликало хвилю обурення серед громадян. Уже 22 і 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та інших містах відбулися масові мітинги проти цього рішення.

На тлі протестів глава держави заявив про розробку нового законопроєкту, який має зміцнити незалежність антикорупційних органів і убезпечити правоохоронну систему від впливу Росії.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред