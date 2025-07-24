Євро вже перевищив 49 грн: в Україні різко злетів курс валют за добу

Національний банк України підвищив курси валют на 25 липня.

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В Україні зафіксовано різкий стрибок курсу / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 25 липня

На скільки подорожчав євро

Яка ситуація на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара та євро на п'ятницю, 25 липня. Євро знову перевищив психологічну позначку в 49 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 25 липня складає 41,7738 гривні за одиницю. Це на 0,0087 грн вище, ніж попереднього дня.

відео дня

Єдина європейська валюта також відчутно зросла. Курс євро на 25 липня встановлено на рівні 49,1009 гривні за 1 євро, що на 11,88 копійки вище, ніж раніше.

На міжбанківському ринку вартість долара в ході торгів знизилася до 41,77–41,80 грн за долар (купівля-продаж), що на 5 копійок менше, ніж днем раніше.

На готівковому ринку курси валют залишаються вищими. Долар продають уже по 41,95 грн, а євро - по 49,40 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 24 липня Нацбанк залишив офіційний курс долара без змін - 41,77 грн. Натомість євро подорожчав на 11 копійок і коштує 48,98 грн.

Також цього тижня курс долара в Україні, ймовірно, коливатиметься в межах 41,5–42,2 грн, а євро - 48,5–49,5 грн, прогнозує банкір Тарас Лєсовий. Він зазначив, що істотних коливань не очікується, а ситуація на валютному ринку залежатиме від глобальних подій.

Крім цього, економіст Іван Ус припускає, що курс євро може сягнути 50 гривень. Він радить українцям зберігати заощадження як у доларах, так і в євро.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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