Що буде з доларом і євро у серпні 2025 року: до чого готуватися українцям

Кілька основних чинників будуть впливати на ситуацію на валютному ринку у серпні 2025 року.

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Що буде з доларом і євро у серпні 2025 року/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Що буде з доларом і євро у серпні 2025 року

Які чинники будуть впливати на ситуацію на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку у серпні поточного року буде багато в чому залежати від кількох основних чинників. Як і раніше, Національний банк України буде залишатися основним гравцем на ринку.

Щодо долара, то буде спостерігатися певна курсова стабільність, а на ситуацію з євро будуть впливати світові торги валют. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий, повідомляє 24 канал.

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"Можна розраховувати на певну курсову стабільність долара. Натомість курс євро залежатиме від світових торгів пари долар і євро, а також пари гривня і долар", – зазначив він.

Експерт описав, які саме фактори впливатимуть на валютний ринок і формуватимуть його у серпні 2025 року. Він назвав такі фактори:

стратегія Нацбанку на валютному ринку,

рівень міжнародної підтримки України,

розвиток економіки, передусім основних галузей, що формують ВВП країни,

розвиток експорту й отримання валютного виторгу,

воєнні чинники.

Якими будуть курс долара та євро у серпні

Тарас Лєсовий прогнозує, що загалом курс долара і євро у серпні може виглядати таким чином:

офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,2 гривні;

курс євро торгуватиметься в діапазоні 48,5-50 гривень.

За словами експерта, завдяки діям Національного банку України і загальній економічній ситуації в країні у нашій державі можна очікувати, що курс долара у серпні буде до міри стабільним. У той же час курс євро буде важче спрогнозувати, адже в цьому питанні можливі нюанси, які пов’язані зі світовою кон’юнктурою вартості пари долара і євро. Експерт зазначив, що співвідношення цих валют може бути в проміжку 1 євро = від 1,1 до 1,2 долара.

Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, євро вже перевищив 49 грн – в Україні різко злетів курс валют за добу. Національний банк України підвищив курси валют на 25 липня.

Також раніше повідомлялося, що поліція екстрено звернулась до українців – "валютники" дурять шахрайською схемою. Аферисти використовують схему з "грошовою реформою" для виманювання грошей в українців.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко – які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми іноземної валюти, що транспортується.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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