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Топчиновник Путіна дзвонив Єрмаку з "пропозицією" у перші години вторгнення - FT

Руслана Заклінська
24 липня 2025, 17:39
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Єрмак красиво відповів заступнику Путіна, який вимагав здачі Києва в перші дні вторгнення.
Топчиновник Путіна дзвонив Єрмаку з 'пропозицією' у перші години вторгнення - FT
Єрмак у перші години вторгнення послав одного із заступників Путіна / Колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, скріншот з відео

Головне:

  • Зеленський і Єрмак тримали при собі гвинтівки у перші години після вторгнення РФ у 2022 році
  • Після вторгнення Єрмаку зателефонували з РФ
  • Кремль просив переконати Зеленського здатися, але Єрмак не погодився

У перші години після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Київ готувався до штурму. Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак тримали при собі штурмові гвинтівки, готуючись до оборони. Про це пише Financial Times.

Один із помічників президента розповів, що гвинтівки були для того, "щоб пробитися на вихід або померти гідно".

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"Я не боявся за себе. Я думав про цей момент, але не хвилювався за себе.Я боявся за свою родину та український народ", - сказав Єрмак.

На тлі загрози прориву ворога до Києва, Єрмак отримав дзвінок з Москви. На лінії був заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

"Переконайте Зеленського здатися, або буде повномасштабне знищення", - пригрозив він.

Але Єрмак не піддався тиску. Його відповідь була короткою, безкомпромісною і емоційною.

"Ідіть ви до біса! (неценз. - Главред)", - відповів Єрмак.

Після цього керівник Офісу президента України поклав слухавку.

Переговори України та РФ - останні новини

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі розпочався новий раунд переговорів між Україною та Росією. Російські ЗМІ поширили фейк про нібито особисту зустріч Умєрова з Мединським. Центр протидії дезінформації це спростував.

Також Україна на переговорах наполягала на повному припиненні вогню та запропонувала провести зустріч лідерів за участі Зеленського, Путіна, Ердогана і Трампа. Українська делегація також акцентувала увагу на гуманітарних питаннях: обміні полоненими (йдеться про понад 1200 осіб) і звільненні цивільних, дітей та поранених.

Росія погодилася працювати над обміном, але відкинула ідею повного перемир’я, пояснюючи це власним наступом. РФ запропонувала створити три робочі групи для переговорів і визнала, що позиції сторін щодо мирних умов досі суттєво різняться.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним хоч завтра, щоб обговорити припинення війни, заявив речник МЗС Георгій Тихий після переговорів у Стамбулі. За його словами, Київ наполягає на зустрічі лідерів, бо "нам потрібна ця людина в кімнаті".

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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