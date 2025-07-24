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Як зміниться війна після 50-денного ультиматуму Трампа - тривожний прогноз

Юрій Берендій
24 липня 2025, 21:05
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Росія активно нарощує мобілізацію та отримує підтримку з боку Китаю, який після ультиматуму Трампа лише посилив співпрацю з Кремлем, вказує Жданов.
Як зміниться війна після 50-денного ультиматуму Трампа - тривожний прогноз
Як зміниться війна після 50-денного ультиматуму Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що сказав Жданов:

  • Росія не зупинить війну проти України
  • Китай посилює співпрацю з Росією на фоні погроз Трампа

Термін 50-денного ультиматуму Трампа спливає вже 2 вересня. Після 2 вересня ситуація для України може суттєво загостритись, адже за відсутності нових масштабних поставок зброї з боку США і на тлі нарощування російського мобілізаційного ресурсу, Путін готується до нової хвилі наступу. Водночас Китай фактично вже перетворився на тиловий завод для російської армії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Олег Жданов зазначив, що Росія не зупиниться поки там існує бодай один росіянин, Путін шукатиме можливості продовжувати війну.

відео дня

За його словами, мобілізація в регіонах РФ триває активно — забирають усіх без розбору. Населення страждає від "бусифікації" ще більше, ніж в Україні. До того ж, масово мобілізують мігрантів і строковиків.

"1 липня закінчився призов, який був розтягнутий на три місяці. У Росії планували набрати 160 тисяч осіб. 30% призовників підписують контракт відразу (у Росії дозволено в перший день після присяги підписати контракт, солдат вже вважається підготовленим). Тобто 50 тисяч підписали контракти, і їх вже відправили в навчальні центри. Путіну потрібен термін до кінця літа, щоб хоча б цих призовників трохи піднатаскати. Через три тижні ці люди будуть вже в сформованих частинах. Решту 100 тисяч призовників розпихають по пунктах постійної дислокації частин, а звідти вигнали всіх контрактників, хто десь там ще ховався від лінії фронту", - вказує військовий експерт.

Жданов додав, що протягом перших шести місяців служби контракт підписує до половини призовників. Тож до осені Росія може додатково залучити ще 20–30 тисяч людей — і це вже армія зі 100 тисяч осіб.

Окремо експерт звернув увагу на те, що після заяв Трампа Китай вирішив посилити співпрацю з Росією. Пекін постачає Москві багі, мотоцикли, а надалі може поставляти їх тисячами. Навіть без танків, росіяни їдуть на штурми на мотоциклах і електросамокатах. Автоматичної зброї також вистачить, адже Китай має ліцензію на виробництво автоматів Калашникова і готовий виготовляти їх для РФ. Також не виключена допомога з дронами.

"Ви думаєте, 12 мільйонів боєприпасів Росії Північна Корея наклепала і передала? Ні, звичайно. У КНДР немає стільки металу і тротилу, щоб стільки зробити. Все це китайські поставки через Північну Корею", - резюмував він.

Ультиматум Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп дав диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну 50 днів перед тим, як Білий дім розгляне запровадження нових санкцій проти Росії. Таким чином, глава Білого дому фактично залишив російському диктатору час до кінця літа для продовження обстрілів українських міст. Про це повідомляє The Atlantic.

Опозиційний російський політик та депутат Держдуми Ілля Пономарьов висловив припущення щодо можливих дій Трампа після завершення дії ультиматуму. На його думку, не варто розраховувати на те, що американський лідер діятиме щодо Путіна так само жорстко, як щодо влади Ірану.

Колишня державна секретарка США Кондоліза Райс назвала ультиматум Трампа Росії ключовою подією, яка може змінити хід мирного процесу та спроб припинити війну в Україні.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Олег Жданов
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