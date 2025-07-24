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Кадиров тонув: що сталося з главою Чечні в Туреччині

Олена Кюпелі
24 липня 2025, 18:41
263
Глава Чечні тонув на турецькому курорті Бодрум. Його витягли з води.
Рамзан Кадиров тонув у Бодрумі
Рамзан Кадиров тонув у Бодрумі / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • Де зараз відпочиває Рамзан Кадиров
  • Що з ним трапилося в Бодрумі

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який відреагував на чутки про свою хворобу, тонув на турецькому курорті в місті Бодрум.

Як пише турецьке видання GZT.com, глава Чечні ледь не потонув, купаючись у морі. Кадирова витягли на берег співробітники берегової охорони і доправили в лікарню на машині швидкої допомоги. ЗМІ повідомляють, що його стан не становить загрози для життя.

відео дня
Кадиров
Кадиров ледь не потонув/ фото: скріншот із відео

Інцидент стався близько полудня в п'ятизірковому готелі в районі Кайнар у Бодрумі. Повідомляється, що Рамазан Кадиров увійшов у море і раптово почав задихатися. Співробітники поліції, які перебували поблизу, помітили його і викликали швидку допомогу. Бригада прибула оперативно і надала Кадирову допомогу.

За наявними даними, Кадиров перебуває в лікарні в доброму стані здоров'я. Деякий час він перебував під наглядом лікарів і, як повідомляється, почувається добре.

Бодрум - курорт Туреччини
Бодрум - курорт Туреччини / Фото gzt.com

До слова, у цьому районі є кілька готелів з окремими віллами та причалами для яхт.

Можливе звільнення Кадирова - що відомо

Як писав Главред, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов'язані з можливою зміною влади в регіоні. Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився зі своїм наступником і почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

У Рамзана Кадирова є 14 дітей від різних жінок, проте помітну роль у його планах на майбутнє відіграють тільки двоє - 26-річна Айшат і 17-річний Адам. За інформацією "Новой газеты. Європа", саме на Адама, якого в Чечні називають "молодим двійником Рамзана", Кадиров покладає основні надії щодо передачі влади.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Кадиров просить звільнити його з посади. Коли співробітники медіа запитали у нього, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче залишити посаду.

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