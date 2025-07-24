Скільки територій може окупувати РФ за 50 днів ультиматуму: Жданов оцінив

Росія зараз фактично обмінює життя своїх військових на квадратні кілометри українських територій.

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Скільки територій України встигне окупувати армія РФ до початку осені / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншоти

Що сказав Жданов:

До осені Росія зможе захопити ще близько 200 квадратних кілометрів України

Виділеного Трампом часу не вистачить Путіну для досягнення мети

Путін не може припинити агресію проти України через фізичні чинники

Президент США Дональд Трамп оголосив країні-агресорці Росії 50-денний ультиматум. За цей час ворожі війська можуть захопити приблизно 200 квадратних кілометрів українських територій.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, окупаційна армія вийшла на показники, згідно з якими протягом місяця захоплює 130-140 квадратних кілометрів.

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Але важливим нюансом є те, що ворог почав втрачати більше живої сили. Ще взимку за кожен кілометр Росія віддавала ціну у вигляді 31 вбитого окупанта, а сьогодні цей показник становить 45 росіян.

"Приблизно стільки ж поранених, тому що в цій війні співвідношення вбитих і поранених не 1:3, як це було раніше в класиці військового мистецтва, а вже практично 1:1. Ми збільшуємо кількість ліквідованого особового складу супротивника", - наголосив експерт.

Таким чином, за ці відведені Трампом два місяці, РФ може захопити приблизно 200-250 квадратних кілометрів України і це ніяк не вирішить проблему кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Захоплення Запорізької, Херсонської областей (правобережної частини цих областей) просто нереальне. Російські війська буксують і ледве утримують позиції навіть у Сумській області, а на Покровському та Новопавлівському напрямках ледве продавлюють нашу оборону. Такими темпами російські війська йтимуть роками до цього захоплення", - пояснив Жданов.

Попри це Путін вже не може зупинитися з низки причин. По-перше, у нього є мільйонна армія, яку нікуди буде діти, якщо вивести з України. Повернення додому російських окупантів погіршить і без того рекордну криміногенну обстановку в РФ.

"Плюс економіка розігріта - вся економіка Росії сьогодні на військових рейках. Допустимо, у Волгоградській області до великої війни було одне військове підприємство, а сьогодні їх там 40. І це не збудували нові – це цивільні підприємства, які перевели на військові рейки. Уявіть, яка це махіна! А у разі припинення війни треба буде зупинити всі ці підприємства, і люди втратять роботу", - додав експерт.

Ультиматум Трампа Росії - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 50 днів, перш ніж Білий дім розгляне нові санкції проти Росії. Таким чином американський лідер дав очільнику Кремля час до кінця літа, щоб той продовжив бомбардування українських міст.

Водночас російський опозиціонер Ілля Пономарьов, як писав Главред, вважає, що Дональд Трамп оголосив 50-денний ультиматум кремлівському диктатору Володимиру Путіну не з метою дати країні-агресорці Росії шанс реалізувати задум літнього наступу.

Нагадаємо, ЗМІ також писали, що наданням 50-денного терміну для Росії та Путіна Дональд Трамп намагається втримати роль посередника, погрожуючи економічним тиском.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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