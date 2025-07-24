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У НАТО припустилися фатальної помилки: Залужний оцінив готовність альянсу до війни

Андрій Ганчук
24 липня 2025, 19:58
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Північноатлантичний альянс - єдиний орієнтир для України, але блок потребує перебудови, вважає Валерій Залужний.
Залужний, НАТО
НАТО треба не переозброюватися, а змінювати військову доктрину - Залужний / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

Коротко:

  • НАТО не готове до наступної війни
  • НАТО потрібно не переозброюватися, а змінювати військову доктрину
  • Україна може допомогти НАТО з новою доктриною

НАТО не готове до війни, оскільки блок лише оновлює армії своїх країн сучасним озброєнням, але не змінює доктрини. Альянс залишається єдиним орієнтиром України, але він потребує змін і перебудови. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол Києва у Великій Британії Валерій Залужний.

Переозброєння - не "чарівна паличка"

В інтерв'ю Лівому берегу він розповів, що НАТО помилково вважає переозброєння розв'язанням усіх проблем.

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"Нове озброєння тягне за собою нову тактику, нові форми і способи застосування, нові структури, в яких воно використовується, і, як наслідок, потребу в новій доктрині застосування. Як наслідок - потреба в новій системі підготовки, новому фінансуванні", - пояснив Залужний.

Процес переходу на нову концепцію для будь-якої країни НАТО може зайняти приблизно 5 років, вважає дипломат.

Що не так із доктриною НАТО

На думку Залужного, наявна сьогодні військова доктрина НАТО вже не відповідає новим технологіям на сучасному полі бою. Між заявами політичних лідерів і реальними діями в обороні - серйозний розрив.

"П'ять років (займе перехід на нову концепцію, - ред.) - це якщо сьогодні вони приєднаються до процесу. Але я спостерігаю, мабуть, півтора роки щонайменше, як це "сьогодні" має настати, але воно ще не настало", - каже посол.

Україна може допомогти НАТО

Україна, завдяки досвіду ведення сучасної війни та наявності потужних технологій, може надати допомогу Альянсу.

"Нам потрібно допомогти країнам НАТО всім цим оволодіти, побудувати ефективні платформи. І до цього вже потрібно залучати їхню систему підготовки, щоб вони бачили, як ця зброя змінює ландшафт бойових дій, змінює тактику", - додав Залужний.

Валерій Залужний
Коротко про Валерія Залужного / Інфографіка: Главред

НАТО потребує перебудови

Залужний підтвердив позицію України: НАТО - єдиний орієнтир Києва, оскільки є найпотужнішим силовим блоком. Але колективний блок безпеки Заходу потребує переосмислення і перебудови.

"І, найімовірніше, якби його потрібно було зберігати, то потрібно було б відкинути всі ці політичні амбіції та насамперед подумати про безпеку, а отже, про Україну", - сказав Валерій Залужний та наголосив, що згодом можна буде думати про ідею великого безпекового об'єднання. Для його формування потрібно зупинити війну, і "розібратися, хто кому винен і що робити далі".

Заяви Залужного про війну Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, раніше Валерій Залужний заявив, що за певних умов у найближчі 2 роки Україна і РФ досягнуть паритету в оборонному і наступальному потенціалах. Українська держава має зробити низку кроків, щоб посилити свої позиції.

Якщо Україна піде на припинення вогню, не подбавши про свій захист, війна може затягнутися до 2034 року, припустив Валерій Залужний. Війна старого зразка закінчилася приблизно в грудні 2023-го, а з 2024 року почалася війна на виснаження.

Війна входить у нову фазу, в якій технології відіграватимуть ключову роль, говорив Залужний. Акцент зміщуватиметься із захоплення територій на виснаження ресурсів і дестабілізацію противника.

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Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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