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Зібрані 1,3 млн грн йшли в крипту та азарні ігри: Назарію Гусакову оголосили підозру

Руслана Заклінська
24 липня 2025, 22:55
798
Слідчі допитали понад 400 свідків, встановлено тисячі транзакцій на суму понад 100 млн грн.
Зібрані 1,3 млн грн йшли в крипту та азарні ігри: Назарію Гусакову оголосили підозру
/ Колаж: Главред, фото: t.me/razanSMA

Коротко:

  • Назарію Гусакову заочно повідомили про підозру у шахрайстві
  • Він збирав кошти нібито на лікування СМА, яке фактично отримував безкоштовно
  • Зібрані понад 1,3 млн грн частково витрачалися на азартні ігри та особисті потреби

Львів’янину Назарію Гусакову, який страждає на спінальну м’язову атрофію, заочно повідомили про підозру у шахрайстві. Він збирав кошти нібито на лікування, хоча ліки йому надавали безкоштовно. Про це повідомив Офіс генерального прокурора та Нацполіція.

За наявною інформацією, 31-річний львів’янин організував благодійну кампанію зі збору грошей на власне лікування. Цей збір широко висвітлювався в соціальних мережах, а також на платформах PayPal і BuyMeACoffee.

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У кампанії брали участь публічні особи та інфлюенсери, які допомагали поширювати інформацію про збір коштів. Хоча у прокуратурі прямо не назвали імені підозрюваного, із контексту справи випливає, що йдеться саме про Назарія Гусакова.

Водночас, за даними Львівської міської ради, лікування, на яке збирали кошти, на момент проведення збору було безкоштовним і надавалося державою.

"Під час розслідування кримінального провадження здобуто докази, заволодіння ним коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн. Зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти", - йдеться у повідомленні.

Назарію Гусакову заочно повідомлено про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, під приводом збору допомоги на лікування. У червні цього року підозрюваний виїхав за кордон.

Під час розслідування правоохоронці допитали понад 400 свідків і потерпілих. Встановлено тисячі транзакцій на загальну суму понад 100 мільйонів гривень, здійснених у вигляді благодійних пожертв.

"Точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена. Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми більше 10 тис. грн – більше 1 200 осіб", - зазначили в Офісі гепрокурора.

Скандал із активістом Назарієм Гусаковим - що відомо

Нагадаємо, у червні 31-річного активіста з діагнозом СМА Назарія Гусакова запідозрили у шахрайстві. У соціальних мережах почали з’являтися скріншоти його приватних повідомлень, у яких він називає пожертви "підпискою на Нетфлікс", використовує одні й ті ж фотографії для підтвердження різних витрат і не надає фінансових звітів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Назарій Гусаков 13 червня виїхав з України. Його місцезнаходження наразі встановлюється. Ситуацію з благодійними зборами на його лікування Зеленський назвав "вкрай неприємною" і такою, що може дискредитувати волонтерський рух.

Як повідомляв Главред, проти Гусакова відкрили дві кримінальні справи за підозрою в шахрайстві зі зборами на лікування. Поліція зафіксувала використання щонайменше чотирьох фінансових сервісів. Справи відкрито за статтями про шахрайство та легалізацію злочинних доходів.

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Про джерело: Офіс генерального прокурора

Офіс генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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шахрайство новини України Офіс генпрокурора Назарій Гусаков
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