Є навіть полонені: Арестович розкрив деталі знищення окупантів, які творили звірства в Бучі

Арестович розкрив деталі знищення окупантів, які творили звірства в Бучі / скріншот

Напередодні стало відомо про знищення 64 бригади під Ізюмом. Це вже підтвердив Олексій Арестович, додавши, що деяких окупантів вдалося взяти в полон.

Ця бригада причетна до вбивств і зґвалтувань мирного населення в Бучі. Як зазначив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, російські загарбники нарвалися на одну з наших бригад.

Частину з окупантів знищили, частину - взяли в полон.

"Вони нарвалися на одну з наших найбільш боєздатних і славних бригад. І в ході бойового зіткнення ми знищили кілька одиниць бойової техніки, особового складу. Полонених, здається, взяли", - заявив Арестович.

читайте такожБригада ґвалтівників і вбивць: комбрига РФ, що" відзначився " в Бучі, підвищили до полковникаВін додав, що полонених в Україні бережуть. Вони необхідні нашій державі хоча б для того, щоб проводити обмін на наших земляків, яких у заручниках утримують росіяни.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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