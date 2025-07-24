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"Армія РФ уже б відступала": Жданов назвав ключ до перемоги України

Руслана Заклінська
24 липня 2025, 19:47
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Україна поки не атакує Москву дронами, хоча це технічно можливо, зазначив Олег Жданов.
'Армія РФ уже б відступала': Жданов назвав ключ до перемоги України
Жданов розкрив, чого не вистачає ЗСУ для перелому на фронті / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, скріншот з відео, Генеральний штаб ЗСУ

Ключові тези Жданова:

  • Щоб переломити ситуацію на фронті Україні потрібні далекобійні ракети
  • Удари по Москві могло б спричинити паніку в РФ
  • Удари по нафтовій інфраструктурі могло б змусити російську армію відступати

Для перелому ситуації на фронті ЗСУ потрібні балістичні та крилаті ракети, здатні діяти в умовах РЕБ. Також важливо посилити ракетні та дронові удари по логістиці та критичній інфраструктурі ворога. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Нам потрібні ракети, щоб послабити російський фронт, а для цього нам потрібно винести російську логістику. Зараз нам це робити нічим. Дрони? Вони здатні нести 50 кг вибухівки – цього замало, і після удару такими дронами все відновлюється", - зазначив він.

відео дня

Натомість, як зазначив Жданов, ракета з 300 кг вибухівки може повністю зруйнувати міст чи склад і це призведе до паралічу логістики на тривалий час. Військовий експерт також наголосив, що Україна не використовує дрони для ударів по Москві, хоча технічно це можливо.

"Трамп поставив дуже гарне запитання. Адже по Москві можна бити навіть дронами. Навіть якщо їх усі там зіб'ють, сам факт того, що в Москві лунатиме повітряна тривога, що з дахів московських будинків здійснюватимуть пуски ракет "Панцирі", а розгінні блоки від ракет "Панцир" падатимуть на голови безтурботних москвичів, формуватиме громадську думку. Якщо москвичі один місяць побігають у метро під час повітряної тривоги, там вийдуть із плакатами перед Кремлем і почнуть питати в Путіна, що це за фігня. Але – ми цього не робимо", - наголосив полковник запасу ЗСУ.

Жданов нагадав, що у першій половині 2024 року Україна завдала нищівних ударів по російській нафтовій інфраструктурі і вивела з ладу близько 20% нафтопереробних підприємств. Це спричинило значні проблеми з пальним у російській армії: танки отримували лише по 200-300 літрів дизельного палива, що суттєво обмежувало їх мобільність.

"А потім - раз - ми припинили стріляти по російській нафтопереробці, немов за наказом. Якби ми поклали російську нафтову галузь, то армія РФ уже б відступала", - додав Жданов.

'Армія РФ уже б відступала': Жданов назвав ключ до перемоги України
Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Атаки по Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч проти 19 липня в Москві та Ростовській області пролунали вибухи внаслідок атаки дронів. У Ростовській області атака пошкодила контактну мережу на залізниці, що спричинило серйозні затримки руху потягів.

Також у ніч на 20 липня Москву та Підмосков’я атакували дрони. У Зеленограді та селищі Голубе пролунали вибухи, в будинках вибило вікна.

Крім цього, у ніч на 24 липня дрони атакували Краснодарський край РФ. Вибухи пролунали в Сочі та Адлері, ймовірно, влучили в нафтобазу "Лукойл".

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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