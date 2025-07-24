"Не брехня, а приниження": нервовий Олег Винник розповів, яким чином опинився в Німеччині під час війни

Раніше Винник виправдовував свій від'їзд хворобою.

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Олег Винник покинув Україну - як співакові це вдалося / колаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia, tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Коротко:

Олег Винник виїхав з України ще у 2022 році

Артист зазначає, що не вважає себе втікачем, і розкрив правду про свій від'їзд

Співак Олег Винник влаштував хіт-парад виправдань: незабаром після початку повномасштабної війни він залишив країну, і мовчав практично два роки. У зв'язку з цим артиста вважали втікачем.

Лише нещодавно у своїх блогах Винник став розповідати свою версію подій. Приміром, зізнався, що не має паспорта України, тож фактично він не втік від батьківщини, а поїхав додому - до Німеччини. Тепер же співак вирішив поділитися, як саме йому це вдалося.

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"Міф – він виїжджав з України під ковдрою, або, як хтось пише, під пледиком. Ну тут ви ображаєте не тільки мене, а й Україну. Якщо ви вірите, що з України можна втекти під ковдрою, це не про мене. І, скоріше, це ваше уявлення про безпеку держави Україна. Ми ж говоримо про державу Україна, а не країну третього світу. В Україні є діючі закони, є прикордонна Державна служба, документи, є перевірки. Якщо я міг в'їхати, виїхати, взагалі перетнути кордон України, значить, для цього я мав офіційні документи, які підтверджували моє постійне місце проживання в Німеччині. Так що нікуди я не тікав, я їхав до свого сина в Німеччину, додому. Тому мене й випустили", - заявив Олег Винник і ще раз наголосив, що вже понад 20 років є резидентом Німеччини.

До слова, у коментарях думки розділилися: одні підтримують артиста, інші вважають його розповідь не дуже переконливою.

Олег Винник покинув Україну - як співаку це вдалося / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Олег Винник покинув Україну - як співаку це вдалося / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Олег Винник покинув Україну - як співаку це вдалося / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

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Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

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