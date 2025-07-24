'Деблокували лише надвечір': з’явилися нові подробиці наслідків удару по Одесі

Атака дронів поцілила у дев’ятиповерхівку та спричинила загибель і травми.

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Вибухова хвиля пошкодила два навчальні заклади у різних районах міста / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

У дев’ятиповерхівці загинув чоловік, ще п’ятеро поранені

Постраждали два навчальні заклади та архітектурна пам’ятка

Ведуться аварійні роботи та технічне обстеження будівель

Після нічної атаки дронів по Одесі з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

За даними відомства, тіло 32-річного чоловіка виявили та деблокували ввечері фахівці Міжрегіонального центру швидкого реагування. Його шукали багато годин – сусіди припускали, що під час удару РФ у квартирі могла бути людина.

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"Всього внаслідок ворожої атаки по 9-поверхівці загинула 1 людина, ще 5 постраждали. Роботи з демонтажу аварійних конструкцій тривають. Закликаємо кожного – жодна кімната у квартирі чи будинку не є безпечною, під час сигналу "Повітряна тривога" перебувайте в укриттях!", – зазначили в ДСНС.

Також, за інформацією Одеської міської ради, через вибухову хвилю постраждали два освітні заклади: пошкоджені стелі, коридори, класи та актові зали. Загальна площа руйнувань перевищує 280 кв. м, на стінах – тріщини, частково обвалилася штукатурка.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Крім того, пошкоджено Палац дитячої та юнацької творчості на Приморському бульварі — пам’ятку архітектури.

"Там вибито 19 вікон, зруйновано 3 зовнішні двері, штукатурка обвалилась у 8 приміщеннях, пошкоджено два старовинні ліхтарі, частково обвалився фасадний карниз. Заклад не вперше страждає від ворожих атак", – повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Наразі на місцях працюють міські служби, проводиться технічне обстеження будівель, щоб якнайшвидше розпочати відновлювальні роботи.

Дронова атака у ніч на 24 липня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що цієї ночі російські війська завдали удару по Черкасах. Унаслідок російської атаки виникли пожежі. Постраждали щонайменше семеро людей.

Одеса також пережила пекельну ніч. Російська окупаційна армія масовано атакувала місто ударними безпілотниками. Як повідомили у ДСНС, унаслідок ворожих ударів зруйновано житлову 9-поверхівку. Без житла залишилися люди, які проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи. Горіли квартири на 5-му та 6-му поверхах одного з під'їздів. Є загроза обвалення конструкцій.

Крім того, 23 липня під час переговорів української та російської сторін у Стамбулі представники Києва озвучили пропозицію негайно і повністю припинити вогонь. Однак країна-агресорка вже у ніч на 24 липня відповіла на це ударами по мирному населенню України.

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Про персону: Геннадій Труханов Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.

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