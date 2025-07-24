Три місяці без побачень - відправлять воювати: у РФ готують гучний законопроєкт

Неодружених чоловіків збираються вносити до "чорного списку МВС".

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Росіянам, які не ходять на побачення 3 місяці, можуть загрожувати війна або виправні роботи - СЗР України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

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Холостяків, які не ходять на побачення, можуть відправити на війну

У зоні ризику можуть опинитися ті, хто не ходив на побачення понад 3 місяці

Так у Росії, ймовірно, планують боротися з демографічною кризою

Депутати так званої Держдуми країни-окупанта Росії розглядають ініціативу "активістів", які запропонували вносити неодружених чоловіків до "чорного списку МВС". Згідно з ідеєю, якщо неодружений громадянин не робить спроб створити сім'ю і не ходить на побачення понад 3 місяці, його можуть відправити на примусові роботи або воювати.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, такі заходи пов'язані з гострою демографічною кризою в Росії.

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"Демографічна криза в РФ давно не є державною таємницею, незважаючи на спроби влади обмежити доступ до відповідної статистики. Зниження народжуваності, старіння населення і висока смертність створюють серйозну загрозу для країни. Ця криза не тільки підриває економічну стабільність країни, а й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для розв'язання соціальних проблем", - йдеться в повідомленні.

Демографічний ультиматум

Як держава дізнається, чи ходить людина на побачення, поки що незрозуміло.

"Депутати держдуми розглядають пропозицію "активістів" вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім'ю, до так званого "чорного списку МВС" і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень протягом трьох місяців", - розповіли в СЗР.

Проблеми з міграцією

Крім того, у СЗР України нагадали, що в Росії серйозна міграційна криза.

"Погіршує ситуацію і провальна міграційна політика. РФ залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів для ліквідації дефіциту робочої сили. Але прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України. Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики тільки ускладнюють проблему", - зазначають у розвідці.

Також у СЗР додали, що росіяни залучають дітей до роботи у військово-промисловому комплексі для виробництва БПЛА, які потім використовуються у війні проти України.

"Такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу та репресій і ставить військові цілі вище за добробут своїх громадян", - наголосили в Службі зовнішньої розвідки України.

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Як повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін визнавав, що у РФ проблеми з демографією.

"Це питання - одне з ключових питань для Росії", - говорив він.

У Росії навіть запровадили штрафи проти чайлдфрі і навіть "оштрафували" жінку в окупованому Криму на 50 тисяч рублів, проте проблему це не вирішить, вважають у розвідці Британії. Проблема з демографією ускладнилася й еміграцією близько 1,3 млн росіян після повномасштабного нападу Росії на Україну.

16 липня Путін заявив, що заходи, яких вжила держава, недостатні для підвищення народжуваності в РФ. Мовляв, влада готова допомогти сім'ям із дітьми.

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Про джерело: Служба зовнішньої розвідки Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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