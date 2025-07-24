Чому Україна не має стати членом Євросоюзу: Сіярто зробив несподівану заяву

Угорщина відмовляється підтримувати вступ України до ЄС через загрозу для стабільності блоку.

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Сіярто попереджає, що членство України імпортує війну до ЄС і послабить об'єднання / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Глава МЗС Угорщини виступив проти вступу України до ЄС

Сіярто заявив, що це нібито послабить Євросоюз

Міністр розкритикував фінансування України з коштів ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримує членство України в Європейському Союзі. Про це він сказав в ефірі CNN.

На думку угорського посадовця, нові члени мають укріплювати ЄС, а не послаблювати його. Сіярто вважає, що через війну на території України її вступ до ЄС є ризикованим.

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"Україна точно не зробить Європейський Союз сильнішим, навпаки. Країна, яка веде війну, імпортує саму війну в Європейський Союз, чого ми не хочемо. Поточний стан України практично послабить Європейський Союз", – заявив міністр.

Також глава МЗС Угорщини висловив незгоду з фінансовою підтримкою Києва з боку ЄС. Він вважає, що кошти угорських платників податків не мають спрямовуватись на допомогу Україні.

"Що стосується нас, ми не хочемо, щоб гроші угорських платників податків надходили в Україну... За нинішніх обставин ми точно не підтримуємо вступ України до Європейського Союзу", – додав він.

Вступ України до Європейського Союзу - новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС будуть офіційно відкриті в найближчі місяці.

Крім того, Угорська сторона перенесла заплановані переговори з Україною, які стосуються нацменшин. Консультації між делегаціями мали відбутися в понеділок, 12 травня.

Напередодні також президент України Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори у своїй країні та блокує її в ЄС.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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