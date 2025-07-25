У ДТП загинув нардеп Ярослав Рущишин: болюча втрата для громадськості й культури

Ярослав Рущишин був продюсером львівських гуртів і підтримував молодих музикантів та митців.

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Залишив слід у політиці як народний депутат від партії "Голос" у Верховній Раді ІХ скликання / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslav.rushchyshyn

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Ярослав Рущишин загинув у ДТП на мотоциклі

Аварія трапилась 24 липня біля села Бабухів

Помер під час транспортування до лікарні

У дорожньо-транспортній пригоді загинув— відомий львівський бізнесмен, громадський діяч, колишній народний депутат України. Про це повідомляє львівське видання "Твоє місто".

Аварія сталася 24 липня близько 21:45 поблизу села Бабухів Івано-Франківського району. За попередніми даними, водій мотоцикла Harley-Davidson, Ярослав Рущишин, рухаючись у попутному напрямку, зіткнувся з трактором.

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Внаслідок зіткнення він отримав травми, несумісні з життям, і помер під час транспортування до медичного закладу. Про це повідомили джерела "Гал-інфо".

Ярослав Рущишин був народним депутатом IX скликання від партії "Голос", підприємцем, співзасновником мистецького об’єднання "Дзиґа", продюсером кількох музичних гуртів, зокрема "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранніх проєктів "Океану Ельзи" і співачки Руслани.

На початку 1990-х років він був одним з організаторів Студентського голодування на Майдані Незалежності, а в 2005 році — співорганізатором акції протесту львівських підприємців під будівлею обласної податкової, яка стала початком Комітету підприємців Львівщини. Також Рущишин був першим головою Студентського братства торгово-економічного інституту та активним учасником усіх українських революцій.

"Я був однозначно бунтарем, бо ми всі — молоді — такі. Після армії шукав, куди свою енергію притулити. І десь глибоко розумів те, що в нас усіх всередині було, — потрібно боротися за незалежність України, і зі своїми однодумцями почав співпрацювати", — розповідав свого часу Ярослав Рущишин.

ДТП - новини України

Як повідомляв раніше Главред, раніше мікроавтобус з українцями, який прямував до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Унаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо що, за скоєння ДТП на підпитку Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка на 34 тис. грн.

Крім того, Голосіївському районі Києва службовець органів прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні. Зазначається, що водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано.

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