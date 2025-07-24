Чому 'Patriot' не змінять хід війни — Залужний розкрив секрет перемоги

Залужний застеріг, що війни майбутнього виграють не ті, хто має більше солдатів, а ті, хто швидше впроваджує дешеві й ефективні технології на полі бою.

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Залужний розкрив секрет перемоги у війні майбутнього / Колаж Главред, фото: t.me/Zaluzhnui 38 окрема бригада морської піхоти (

Про що сказав Залужний:

Країни Заходу не готові до війни майбутнього

ЗСУ потрібні інтелектуальні рішення, чисельністю особового складу у війні майбутнього не перемоги

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що війни майбутнього визначатимуться швидкістю впровадження нових технологій та здатністю ефективно й оперативно їх використовувати. При цьому озброєння має бути не лише дієвим, а й максимально дешевим. Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

Як приклад Залужний навів протиповітряну оборону країн Заходу. За стандартами НАТО, для гарантованого знищення однієї повітряної цілі необхідно застосувати три зенітні ракети. Але в умовах сучасної війни така тактика вже не є ефективною.

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Залужний звернув увагу на те, що Росія щодня запускає по Україні сотні дронів-камікадзе типу "Шахед". Тобто для того, щоб збити 500 таких дронів, за натівською логікою потрібно використати 1500 ракет ППО. Проблема в тому, що один "Шахед" коштує близько 50 тисяч доларів, тоді як одна ракета для системи IRIS-T – приблизно 800 тисяч. І це ще за умови, що ці ракети є в наявності.

"Не секрет, що [зенітних ракет до ЗРК - ред.] Patriot виробляється 200 штук у рік. І 500 цілей у день! Яка країна буде так воювати? Майбутня війна – це наддешеві засоби з надвисокою ефективністю", – наголошує колишній командувач ЗСУ.

Щодо нинішньої ситуації на фронті, Валерій Залужний вважає, що Збройним силам України насамперед потрібні інтелектуальні рішення та стратегічне планування, а не просто збільшення чисельності особового складу.

Він підкреслив, що в історії саме поява нових видів озброєння та вміння оперативно використовувати їхню тактику призводили до створення імперій як Римської, так і монголо-татарської, Французької чи Угорської.

Залужний вказав на те, що на жаль, Україна з низки причин не змогла своєчасно адаптуватися до новітніх технологій.

"Ось така буде війна. Якщо хтось чекає, що прийде мільйон солдатів і буде курей із сараю діставати, то дуже сильно помиляється", – зазначив він.

Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Заяви Залужного про війну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні з 2024 року триває новий етап війни, у якому традиційні методи більше не дають результату. Якщо українці не подбають про довгострокову безпеку, конфлікт може затягнутися на роки — аж до 2034-го. Про це заявив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він наголосив, що НАТО, попри модернізацію армій країн-членів, досі не адаптувало свою військову доктрину до сучасних умов і не готове до масштабної війни. Альянс залишається стратегічним орієнтиром для України, але сам потребує глибоких реформ.

За словами Залужного, 2026 рік стане переломним для Росії — країна-агресорка постане перед стратегічним вибором.

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Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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