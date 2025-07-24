Пакунок школяра 2025: як вже цьогоріч отримати на першокласника 5000 грн

Ініціатива про надання на кожного першокласника по 5000 грн уже стартувала. Главред розповідає, що потрібно зробити, щоб отримати таку допомогу.

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Як отримати 5000 грн на першокласника/ колаж: Главред, Фото pixabay.com, УНІАН

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Що потрібно зробити, щоб отримати 5000 грн на першокласника вже цього року

Хто має право на таку допомогу

Хто не має права отримати таку допомогу

В Україні стартувала ініціатива про надання на кожного першокласника по 5 тис. грн. Такі кошти будуть надаватися лише на учнів, які вперше йдуть до школи.

Така виплата одноразова. Як раніше заявили у Міністерстві освіти та науки України, ця ініціатива спрямована на те, щоб підтримати сім’ї та забезпечити першокласників найнеобхіднішими речами – канцелярією, одягом і взуттям.

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Допомога буде виплачуватися у межах цільової державної програми, яка започаткована постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 р. № 809.

Як розповіла Анна Даніель, керуюча адвокатським бюро Анни Даніель, у коментарі "Фокусу" допомога виплачується з державного бюджету через Міністерство соціальної політики в межах програми "Соціальний захист дітей та сім’ї".

Хто може отримати "пакунок школяра" у 2025 році

Допомогу можуть виплатити одному з батьків чи законному представнику дитини, якщо дитина:

є громадянином України,

зарахована у 2025 році до першого класу школи (початкова чи базова середня освіта),

постійно проживає в Україні.

Крім цього, право на таку допомогу мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, якщо їх представляють уповноважені особи з дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для сиріт, а також особи, до сім’ї яких тимчасово влаштована дитина.

Хто не зможе отримати "пакунок школяра" у 2025 році

Варто зазначити, що таку допомогу можуть отримати лише діти, які йдуть до школи вперше. Якщо ж дитина ще не йде до першого класу цього року або вже йде в другий, третій і так далі клас, то батькам не надаватимуть "пакунок школяра".

Також не зможуть отримати допомогу діти, які не проживають в Україні постійно, а також діти, яких залишили на повторне навчання.

Як і на що можна витратити цю допомогу

Анна Даніель пояснила, що ці кошти можна використати тільки у магазинах та на підприємствах, які мають відповідні коди діяльності (MCC), на:

канцелярські товари,

шкільний одяг і взуття,

інші необхідні речі для навчання.

Кошти надаються у безготівковій формі на спеціальний рахунок з "Дія.Карткою" або інший рахунок з цільовим використанням.

Також варто врахувати, що оплату за товари можна здійснити тільки в межах України.

Як отримати "пакунок школяра"

Є два способи, як можна отримати 5 тис. грн на першокласника:

Автоматично через ЄІБД – якщо родина вже є в Єдиному державному реєстрі отримувачів допомоги,

Через заяву до органу соцзахисту населення – якщо родина не внесена до реєстру.

Юристка Анна Даніель порадила обов’язково враховувати регіональні вимоги у разі звертання до органів соціального захисту.

"У деяких випадках можуть вимагати додаткові документи: довідку про склад сім’ї, посвідчення учасника бойових дій, довідку ВПО тощо", – зазначила вона.

Також юристка додала, що ці кошти не будуть враховуватися у сукупний дохід сім’ї при розрахунку інших соціальних допомог.

Навчання у школах в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні скоротять предмети для старшокласників. Найбільше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники та старшокласниці приділятимуть у 10 класі.

Також раніше повідомлялося, що в Україні першокласникам нарахують по 5 000 грн – Главред розповів, куди звертатися за грошима. Щоб отримати кошти треба підтвердити заявку через "Дію" або звернутися до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, Федоров сказав, чи планують скасовувати дистанційне навчання у школах. Влада шукатиме методи, щоб повернути дітей до безпечних шкіл.

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