Пакунок школяра 2025: як вже цьогоріч отримати на першокласника 5000 грн

Ви дізнаєтеся:
- Що потрібно зробити, щоб отримати 5000 грн на першокласника вже цього року
- Хто має право на таку допомогу
- Хто не має права отримати таку допомогу
В Україні стартувала ініціатива про надання на кожного першокласника по 5 тис. грн. Такі кошти будуть надаватися лише на учнів, які вперше йдуть до школи.
Така виплата одноразова. Як раніше заявили у Міністерстві освіти та науки України, ця ініціатива спрямована на те, щоб підтримати сім’ї та забезпечити першокласників найнеобхіднішими речами – канцелярією, одягом і взуттям.
Допомога буде виплачуватися у межах цільової державної програми, яка започаткована постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 р. № 809.
Як розповіла Анна Даніель, керуюча адвокатським бюро Анни Даніель, у коментарі "Фокусу" допомога виплачується з державного бюджету через Міністерство соціальної політики в межах програми "Соціальний захист дітей та сім’ї".
Хто може отримати "пакунок школяра" у 2025 році
Допомогу можуть виплатити одному з батьків чи законному представнику дитини, якщо дитина:
- є громадянином України,
- зарахована у 2025 році до першого класу школи (початкова чи базова середня освіта),
- постійно проживає в Україні.
Крім цього, право на таку допомогу мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, якщо їх представляють уповноважені особи з дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для сиріт, а також особи, до сім’ї яких тимчасово влаштована дитина.
Хто не зможе отримати "пакунок школяра" у 2025 році
Варто зазначити, що таку допомогу можуть отримати лише діти, які йдуть до школи вперше. Якщо ж дитина ще не йде до першого класу цього року або вже йде в другий, третій і так далі клас, то батькам не надаватимуть "пакунок школяра".
Також не зможуть отримати допомогу діти, які не проживають в Україні постійно, а також діти, яких залишили на повторне навчання.
Як і на що можна витратити цю допомогу
Анна Даніель пояснила, що ці кошти можна використати тільки у магазинах та на підприємствах, які мають відповідні коди діяльності (MCC), на:
- канцелярські товари,
- шкільний одяг і взуття,
- інші необхідні речі для навчання.
Кошти надаються у безготівковій формі на спеціальний рахунок з "Дія.Карткою" або інший рахунок з цільовим використанням.
Також варто врахувати, що оплату за товари можна здійснити тільки в межах України.
Як отримати "пакунок школяра"
Є два способи, як можна отримати 5 тис. грн на першокласника:
- Автоматично через ЄІБД – якщо родина вже є в Єдиному державному реєстрі отримувачів допомоги,
- Через заяву до органу соцзахисту населення – якщо родина не внесена до реєстру.
Юристка Анна Даніель порадила обов’язково враховувати регіональні вимоги у разі звертання до органів соціального захисту.
"У деяких випадках можуть вимагати додаткові документи: довідку про склад сім’ї, посвідчення учасника бойових дій, довідку ВПО тощо", – зазначила вона.
Також юристка додала, що ці кошти не будуть враховуватися у сукупний дохід сім’ї при розрахунку інших соціальних допомог.
Навчання у школах в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україні скоротять предмети для старшокласників. Найбільше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники та старшокласниці приділятимуть у 10 класі.
Також раніше повідомлялося, що в Україні першокласникам нарахують по 5 000 грн – Главред розповів, куди звертатися за грошима. Щоб отримати кошти треба підтвердити заявку через "Дію" або звернутися до Пенсійного фонду.
Нагадаємо, Федоров сказав, чи планують скасовувати дистанційне навчання у школах. Влада шукатиме методи, щоб повернути дітей до безпечних шкіл.
Читайте також:
- Молочка на вагу золота: українців попередили про зростання цін на цінний продукт
- Неочікувана, але приємна підтримка: хто з пенсіонерів отримає надбавку у серпні
- Бензин на українських АЗС різко подорожчає: що сталося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред