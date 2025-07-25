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"Шахтар" здивував тактикою: як "гірники" здобули яскраву перемогу над "Бешикташем"

Руслан Іваненко
25 липня 2025, 00:53
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"Бешикташ" затиснув "Шахтар" у перші хвилини, але українці зуміли несподівано відкрити рахунок голом Аліссона.
Шахтер
Арда Туран зробив несподівану зміну в складі, довіривши вістря атаки Егіналду замість очікуваного Еліаса / Колаж: Главред, фото: скріншот с відео

Коротко:

  • "Шахтар" переміг "Бешикташ" у першому матчі кваліфікації — 4:2
  • Аліссон зробив гол і два асисти, Кевін оформив дубль
  • Матч завершився під тиском турецьких фанів і нервовою кінцівкою

Матч "Шахтаря" розпочався із запізненням на годину порівняно з іграми "Олександрії" та "Полісся". Враховуючи невтішний перебіг подій у матчах олександрійської та житомирської команд, майже всі сподівання покладалися саме на "гірників", аби хоч трохи поповнити українську скарбничку очок у таблиці коефіцієнтів, пише "Sport.ua".

Арда Туран виставив, загалом, очікуваний склад, однак замість очікуваного Еліаса на вістрі атаки вийшов його співвітчизник Егіналду.

відео дня

Початок гри виявився несподівано складним для "Шахтаря": "Бешикташ" так затиснув команду Турана, що донеччани були змушені грати на відбій, а в атаці часто просто закидали м’ячі вперед без адреси.

На цьому тлі гол "гірників" став несподіванкою — на 7-й хвилині Аліссон прорвався справа наліво по лінії штрафного, обіграв опонентів і пробив так, що рикошет від захисника обдурив Гюнока. Рахунок відкрито — 0:1.

"Що роблять турки, коли їх план А провалюється? Правильно, починають панікувати та впадають у відчай", — констатують в "Sport.ua".

Понад двадцять хвилин після голу "Бешикташ" перебував у стані розгубленості, який Аліссон завершив своєю ідеальною подачею справа, знайденою для Егіналду. Форвард вкотре довів, що невисокий зріст не заважає йому забивати головою.

Теммі Абрахам зумів скоротити відставання, холоднокровно реалізувавши пенальті, яке "привіз" Конопля, розмахуючи руками, у які потрапив м’яч.

Другий тайм розпочався так само, як і перший. Тренер "Бешикташа" Сульшер знайшов потрібні слова, але Дмитро Різник демонстрував майстерність і холоднокровність, неодноразово рятуючи партнерів. На 67-й хвилині Аліссон оформив чергову гольову передачу, викотивши м’яч на порожні ворота Кевіну.

Здавалося, "Шахтар" спокійно доведе матч до перемоги, однак наприкінці довелося хвилюватися: Жоао Маріо сам розіграв атаку і при повній бездіяльності захисту донеччан забив.

Окрилені футболісти "Бешикташа" кинулися зрівнювати рахунок, а їхні вболівальники вдалися до підтримки, закидаючи Різника різними предметами. За це "Шахтар" покарав суперника: Кевін отримав асист від Бондаренка і на 90+5 хвилині влучним ударом у праву дев’ятку оформив дубль.

Підсумок матчу — 4:2 на користь "Шахтаря". Ця перевага суттєво підвищує шанси української команди на вихід у третій кваліфікаційний раунд.

Інші новини українського спорту

Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи — 6:0.

Крім того, увечері 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся історичний боксерський вечір, головною подією якого став бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Нагадаєио що, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик має провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) новозеландця Джозефа Паркера.

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Про джерело: Sport24.ua

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