Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

28-річний син Костянтина Грубича отримав важке поранення на фронті

Анна Підгорна
24 липня 2025, 21:17оновлено 24 липня, 22:08
146
Ярославу Грубичу належить звикнути до нового життя і пройти тривалу реабілітацію.
Константин Грубич, Ярослав Грубич
Костянтин Грубич син - Ярослав Грубич був поранений на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/yarhrubych

Читайте більше:

  • Що сталося із сином Костянтина Грубича
  • Як Ярослав Грубич і його батько коментують поранення

Ярослав Грубич, український військовий і син ведучого 1+1 Костянтина Грубича, пережив другий День народження - переніс важке поранення під час виконання бойового завдання на фронті та вижив. Про це він розповів у соціальних мережах.

Воїн втратив праву руку практично по плече, був у реанімації. Слух у Грубича-молодшого також порушений, але підлягає відновленню з часом. Попри все він налаштований оптимістично і вчиться жити в нових для себе умовах.

відео дня

"Недавно вписав другий день народження/вижив... Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання. Але вже обіцяють, як сказали, "нову [привабливу] ручку". А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте... Додатково реанімації, уколи, наркози. Так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь... і нас не здолати. Дякую рідним, друзям за слова підтримки", - пише Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич
Ярослав Грубич після поранення на фронті / facebook.com/yarhrubych
Ярослав Грубич
Костянтин Грубич син - Ярослав Грубич був поранений на фронті / facebook.com/yarhrubych

Костянтин Грубич, батько пораненого воїна, також висловився про те, що зараз переживає Ярослав. "Прийде час, і ви почуєте про цю історію. Поки що - лікування, реабілітація, нове життя, але з Україною і для України. Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім… але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен…", - каже ведучий.

Костянтин Грубич про поранення сина
Костянтин Грубич син - Ярослав Грубич був поранений на фронті / facebook.com/nejnich

У коментарях Ярославу Грубичу дякують за службу, стійкість, патріотизм і захист, який дався такою дорогою ціною. Воїну бажають якнайшвидшого одужання та успішної реабілітації, його близьким - сил і витримки.

Реакція мережі на травму Ярослава Грубича
Реакція Мережі на поранення Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich
Реакція мережі на травму Ярослава Грубича
Реакція Мережі на поранення Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich
Реакція мережі на травму Ярослава Грубича
Реакція Мережі на поранення Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український актор і зірка "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко пішов від дружини. Він зізнався, що змусило вчинити його саме так, і чому повернувся.

Також українська співачка Ірина Білик показала несподівану грань себе. Зірка загадала шанувальникам непросту задачку зі знімком з її особистого фотоархіву.

Читайте також:

Про персону: Констянтин Грубич

Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Костянтин Грубич новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому "Patriot" не змінять хід війни — Залужний розкрив секрет перемоги

Чому "Patriot" не змінять хід війни — Залужний розкрив секрет перемоги

21:50Війна
"Деблокували лише надвечір": з’явилися нові подробиці наслідків удару по Одесі

"Деблокували лише надвечір": з’явилися нові подробиці наслідків удару по Одесі

21:50Війна
Зеленський подав у Раду законопроєкт щодо НАБУ і САП: основні положення

Зеленський подав у Раду законопроєкт щодо НАБУ і САП: основні положення

20:16Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на серпень 2025: Терезам - страх, Скорпіонам - сумніви, Стрільцям - стабільність

Гороскоп Таро на серпень 2025: Терезам - страх, Скорпіонам - сумніви, Стрільцям - стабільність

4 знаки зодіаку можуть отримати божественний достаток у Молодик у Леві

4 знаки зодіаку можуть отримати божественний достаток у Молодик у Леві

Карта Deep State онлайн за 24 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

Літній наступ РФ: майор запасу спрогнозував, де росіяни завдадуть головний удар

Літній наступ РФ: майор запасу спрогнозував, де росіяни завдадуть головний удар

Останні новини

22:04

Велике кохання вже на порозі: 3 знаків зодіаку чекає романтичний прорив з 31 липня

21:50

Чому "Patriot" не змінять хід війни — Залужний розкрив секрет перемоги

21:50

"Деблокували лише надвечір": з’явилися нові подробиці наслідків удару по Одесі

21:17

28-річний син Костянтина Грубича отримав важке поранення на фронті

21:05

Як зміниться війна після 50-денного ультиматуму Трампа - тривожний прогноз

До осені Росія захопить 200 кв км: Жданов – про міста України, яким загрожує оточення та окупаціяДо осені Росія захопить 200 кв км: Жданов – про міста України, яким загрожує оточення та окупація
20:45

Чому Україна не має стати членом Євросоюзу: Сіярто зробив несподівану заяву

20:16

Зеленський подав у Раду законопроєкт щодо НАБУ і САП: основні положення

19:59

За лаштунками авіації: пілот розкрив справжню причину неувімкненого "режиму польоту"

19:58

У НАТО припустилися фатальної помилки: Залужний оцінив готовність альянсу до війни

Реклама
19:47

"Армія РФ уже б відступала": Жданов назвав ключ до перемоги України

19:10

Світовий порядок на паузі: чи готовий Трамп домовлятись з Сі ЦзіньпіномПогляд

19:08

Не лише Крим - в Україні була ще одна автономна республіка, де вона знаходиласьВідео

19:01

Вершинна гниль на томатах: городник розкрив простий метод боротьби з хворобоюВідео

18:50

Три місяці без побачень - відправлять воювати: у РФ готують гучний законопроєкт

18:45

Помер легенда рестлінгу та актор Халк Хоган

18:42

В Україну повертається сильна негода: синоптики оголосили штормове попередження

18:41

Кадиров тонув: що сталося з главою Чечні в Туреччині

18:22

Чому цього дня потрібно поплакати: важливі прикмети 25 липня

18:21

Усику призначили новий бій: хто суперник непереможного українця

17:40

РФ підтягнула військове обладнання до кордонів НАТО: одна з країн б'є на сполох

Реклама
17:39

Топчиновник Путіна дзвонив Єрмаку з "пропозицією" у перші години вторгнення - FT

17:35

Росіяни заявили, що "зайшли" в Куп'янськ - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

17:12

Смак, від якого всі будуть у захваті: рецепт нереально смачних маринованих кабачківВідео

17:11

"Завжди хочу вибачитись": Валерій Залужний залишив для дружини-іменинниці зворушливе послання

16:51

Що буде з доларом і євро у серпні 2025 року: до чого готуватися українцям

16:43

У 2026 році Кремль постане перед вибором, якого боїться найбільше — Залужний

16:30

Євро вже перевищив 49 грн: в Україні різко злетів курс валют за добу

16:21

З'явилися новини про стан здоров'я короля Чарльза

16:20

3 ознаки, на які варто звернути увагу: як зрозуміти, що картопля готова до викопування

16:11

"Не брехня, а приниження": нервовий Олег Винник розповів, яким чином опинився в Німеччині під час війни

16:07

Українці скаржаться на відсутність квитків на потяги: в Укрзалізниці відповіли

16:00

Путін прийняв стратегічне рішення щодо війни - розкрито два сценарії для України

15:49

Коли День медика в Україні: стара і нова дата, історія та значення свята

15:20

Пакунок школяра 2025: як вже цьогоріч отримати на першокласника 5000 грн

15:14

Гороскоп Таро на завтра 25 липня: Овнам - завести нових людей, Ракам - радості

15:10

Скільки територій може окупувати РФ за 50 днів ультиматуму: Жданов оцінив

15:01

В гирлі Дунаю стався вибух на українському судні, є загиблі

14:58

Вже сьогодні: Зеленський оголосив про рішення щодо незалежності НАБУ і САП

14:39

Організм поїдає сам себе: путініст Басков тане на очах через хворобу

14:26

Навіть нанесли на карти: яку нову назву мав отримати Миколаїв при СРСРВідео

Реклама
14:23

Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

14:04

Чому 25 липня не можна працювати фізично: яке церковне свято

13:22

Україна зможе бити по території РФ: у Німеччині заінтригували заявою про допомогу

13:19

Три дні музики та добра: як Atlas Festival об’єднав зірок, тисячі українців та здійснив мрії дітей Героїв

13:15

BAKERY FOOD INVESTMENT інвестувала понад 400 млн грн в новий завод по виробництву хлібобулочних виробів актуально

13:11

Диявол носить Прада 2: у мережу злили образи Меріл Стріп зі зйомок

13:06

Тільки геній побачить кота за 10 секунд: загадка на уважність, яка під силу одиницям

13:05

Хто саме схилив Трампа до жорсткішої позиції щодо РФ: FT назвали ім'я

13:00

РФ продовжує вбивства: Зеленський вийшов із заявою після обстрілу ХарковаФото

12:25

Покровськ стане епіцентром важких боїв, ЗСУ можуть залишити місто: названо умову

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти