28-річний син Костянтина Грубича отримав важке поранення на фронті

Ярославу Грубичу належить звикнути до нового життя і пройти тривалу реабілітацію.

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Костянтин Грубич син - Ярослав Грубич був поранений на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/yarhrubych

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Як Ярослав Грубич і його батько коментують поранення

Ярослав Грубич, український військовий і син ведучого 1+1 Костянтина Грубича, пережив другий День народження - переніс важке поранення під час виконання бойового завдання на фронті та вижив. Про це він розповів у соціальних мережах.

Воїн втратив праву руку практично по плече, був у реанімації. Слух у Грубича-молодшого також порушений, але підлягає відновленню з часом. Попри все він налаштований оптимістично і вчиться жити в нових для себе умовах.

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"Недавно вписав другий день народження/вижив... Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання. Але вже обіцяють, як сказали, "нову [привабливу] ручку". А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте... Додатково реанімації, уколи, наркози. Так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь... і нас не здолати. Дякую рідним, друзям за слова підтримки", - пише Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич після поранення на фронті / facebook.com/yarhrubych

Костянтин Грубич син - Ярослав Грубич був поранений на фронті / facebook.com/yarhrubych

Костянтин Грубич, батько пораненого воїна, також висловився про те, що зараз переживає Ярослав. "Прийде час, і ви почуєте про цю історію. Поки що - лікування, реабілітація, нове життя, але з Україною і для України. Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім… але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен…", - каже ведучий.

Костянтин Грубич син - Ярослав Грубич був поранений на фронті / facebook.com/nejnich

У коментарях Ярославу Грубичу дякують за службу, стійкість, патріотизм і захист, який дався такою дорогою ціною. Воїну бажають якнайшвидшого одужання та успішної реабілітації, його близьким - сил і витримки.

Реакція Мережі на поранення Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich

Реакція Мережі на поранення Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich

Реакція Мережі на поранення Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich

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Про персону: Констянтин Грубич Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

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