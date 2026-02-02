Графіки відключення світла стануть жорсткішими - українцям назвали причину

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев попередив, що ситуація з відключеннями світла в Україні погіршуватиметься доти, доки триватимуть сильні морози.

Графіки відключення світла стануть жорсткішими - в чому причина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Графіки відключень світла можуть посилитись

Обмеження стануть дорткішими через сильні морози

В Україні потрібно стимулювати бізнес для розвитку генерації

Ситуація із відключеннями світла для українців погішиться. Складні умови будуть тривати доти, доки триватимуть сильні морози. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

"Так, саме так. У тому ж і справа", - заявив він відповідаючи на питання про те, чи погіршуватиметься ситуація із світлом, поки триматимуться морози. відео дня

За словами Рябцева, ключове завдання — активно розвивати генерацію, щоб якомога більше потужностей можна було підключити до об'єднаної енергосистеми України. Для цього потрібно створювати сприятливі умови для бізнесу, щоб він сам ініціював підключення до системи.

Він додав, що замість того, щоб виплачувати населенню по тисячі гривень, ці кошти ефективніше було б витратити на придбання генераторів і їхнє встановлення у багатоквартирних будинках.

"Адже тоді всього того, в чому ми змушені жити зараз, не було б: чим більше малих установок, тим менше ймовірність виведення системи з ладу", - резюмував він.

Атомна генерація в Україні / Інфографіка: Главред

В Україні можуть ставатись нові аварії енергомережі - прогноз експерта

Як писав Главред, ризик нових масштабних відключень електроенергії та системних збоїв в Україні залишається, повністю його виключати не можна. Про це заявив енергетичний експерт Юрій Корольчук в ефірі телеканалу "Київ24".

Він пояснив, що ключовою причиною проблем є ракетні атаки, адже з 2022 року пошкоджень зазнали підстанції, у 2024-му — теплові та гідроелектростанції, а зараз удари РФ знову спрямовані на ТЕС, ГЕС і підстанції.

За словами експерта, українська енергосистема функціонує за іншими принципами, ніж до повномасштабного вторгнення, оскільки руйнування інфраструктури, зміни в схемах електропостачання та постійні загрози для енергооб’єктів суттєво вплинули на її стабільність.

"У перспективі енергосистему доведеться суттєво модернізувати та фактично перебудовувати. Йдеться не лише про відновлення зруйнованих об’єктів, а й про створення більш стійкої та гнучкої моделі енергопостачання", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 лютого в Україні розпочалися аварійні відключення електроенергії. Аварійні графіки діють у Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

Крім того, 2 лютого завершився період так званого енергетичного перемир’я, після чого Росія знову завдала ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що енергетикам вдалося повністю стабілізувати роботу енергосистеми після технологічної аварії, яка сталася в суботу, 31 січня.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

