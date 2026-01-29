РФ готує нові обстріли: тривожний прогноз про масштабні відключення в Україні

РФ не планує зупинятися у своїх терористичних спробах знищити українську енергетику.

Важливе із заяв Рябцева:

РФ не планує зупинятися у своїх терористичних атаках

Перспективу енергетики України можна зобразити у вигляді синусоїди

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію в українській енергетиці після масових обстрілів російських окупаційних військ.

В інтерв'ю Главреду він погодився з думкою про те, що країна-агресор РФ не планує зупинятися у своїх терористичних спробах знищити українську енергетику, яка забезпечує теплом десятки тисяч житлових будинків.

"Перспективу, яка нас чекає, можна зобразити у вигляді синусоїди: черговий удар, період відновлення, повернення графіків стабілізаційних відключень, а потім знову Росія завдасть чергового удару по нашій енергетиці", - зазначив експерт.

При цьому він вважає, що жодних змін у тактиці Російської Федерації найближчим часом не відбудеться.

"Це означає, що єдиний спосіб змінити ситуацію на краще, тобто зменшити тривалість відключень електроенергії, полягає у впровадженні нових потужностей генерації електроенергії з приєднанням їх до Об'єднаної енергетичної системи України. Це єдиний спосіб зменшити негативний вплив російських ударів", - додав Рябцев.

Оцінка експерта щодо можливих відключень

Керівник Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра зазначив, що похолодання не становить серйозної загрози для стабільної роботи енергосистеми. За його словами, наразі немає підстав очікувати масштабних або тривалих перебоїв з електропостачанням.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

