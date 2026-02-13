Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

Російська та українська сторони повідомили місце, де пройде черговий раунд переговорів.

Сторони визначилися з датами нових переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/rustemumerov.ua

Головне:

Тристоронні переговори наступного тижня відбудуться не в Абу-Дабі

Чергові переговори триватимуть два дні

Українська делегація готується до нового раунду переговорів

Україна, США та країна-агресорка Росія готуються до чергового раунду переговорів. Про це, як пишуть російські ЗМІ, повідомив речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, наступна зустріч відбудеться 17-18 лютого, але вже не в Абу-Дабі, а в Женеві. На чолі російської делегації буде помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Україна підтвердила участь в новому раунді переговорів

За інформацією ЄП, радник президента України Дмитро Литвин підтвердив журналістам, що наступні переговори у тристоронньому форматі пройдуть у місці та в дати, які озвучив Пєсков.

"Станом на сьогодні українська делегація готується", - зазначив Литвин.

Більше деталей повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, президент України визначив попередній склад переговорної групи. Разом з Умєровим до складу делегації увійдуть: Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

"Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", - додав він.

Чи може РФ піти на поступки для закінчення війни - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тараса Жовтенка, Сполучені Штати мають реальні важелі впливу на Росію для примусу її до поступок.

Водночас вирішальним фактором залишається не лише потенціал цих механізмів, а й політична готовність американського керівництва застосувати їх у повному обсязі. Наразі Трамп не лише не квапиться ухвалювати такі жорсткі кроки, а фактично навіть не розглядає їх.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп найближчим часом може вийти з мирних переговорів щодо України. Рішення може бути ухвалено найближчими тижнями, коли увага Трампа переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес.

Раніше повідомлялося, що за словами Володимира Зеленського, Україна не зазнає поразки у війні проти Росії, а питання безпеки та національних інтересів залишаються безумовним пріоритетом. Будь-які домовленості повинні бути справедливими й передбачати надійні гарантії для держави.

Напередодні стало відомо, що переговорний процес може відкрити для України можливість у березні-квітні завершити війну на нинішній лінії фронту без необхідності виведення українських підрозділів із Донецької області.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

