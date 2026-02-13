Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

Інна Ковенько
13 лютого 2026, 15:15
66
Українські сили ззнищили дороговартісну РЛС "Небо-У" та нші військові об’єкти противника на території окупованих земель.
ЗСУ знищили РЛС "Небо-У", райони зосередження операторів БпЛА та склад МТЗ
ЗСУ знищили РЛС "Небо-У", райони зосередження операторів БпЛА та склад МТЗ / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Коротко:

  • Сили оборони України знищили ворожу РЛС 55Ж6У "Небо-У"
  • Уражено склад МТЗ та пункти управління на ТОТ України
  • Також завдано удару по районах зосередження операторів БпЛА і іншої живої сили

У ніч проти 13 лютого Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих українських землях.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, у районі Євпаторії в тимчасово окупованому Криму українські воїни знищили російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" вартістю близько 100 млн доларів.

відео дня

Крім того, на ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження одразу кількох цілей ворога. Зокрема, у районах Солодководного та Любимівки, знищено зосередження живої сили ворога. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів БпЛА противника.

Також на тимчасово окупованій території Донеччини, поблизу міста Селидове, Сили оборони знищили склад матеріально-технічних засобів ворога.

В районі Комишувахи на Донеччині уражено район зосередження військової техніки противника.

В Генштабі зазначають, що дані щодо втрат противника уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Яка мета ударів Сил оборони по об'єктах в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

Він зауважив, що щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але якщо дивитися на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики, то стає зрозуміло, що Сили оборони ціляться саме по системах енергетики і розподілу навколо Москви і Московської області.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на тимчасово окупованій території Луганської області Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор-М1". Також уражено військові підрозділи та пункти управління на ТОТ України.

Крім того, внаслідок атаки ударними дронами на нафтобазу "Осколнефтеснаб" у Бєлгородській області РФ, один резервуар повністю знищено, ще шість резервуарів типу РВС-1000 зазнали пошкоджень.

Раніше під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Нещодавно також ВМС ЗСУ завдали удару по заводу "Атлант Аеро" в російському Таганрозі. На цьому підприємстві виготовляли безпілотники "Молнія", а також компоненти для БпЛА "Оріон".

Читайте також:

Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні РЛС Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:35Синоптик
ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

15:15Війна
Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

Последние новости

15:57

Як символ сучасної боротьби: яке славетне слово повернула в українську мову війна

15:40

Подешевшали неочікувано: в Україні впали ціни на популярні продукти

15:35

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:15

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

15:03

Слова "катишки" не існує в українській мові - як правильно сказатиВидео

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

14:14

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:04

Гігієна, університети і жінки при владі: несподівана правда про Середні віки

14:02

В рази прискорить ріст волосся: який дешевий аптечний засіб варто додавати у шампунь

Реклама
13:55

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

13:53

Голлівудський актор публічно підтримав Гераскевича після скандалу на Олімпіаді

13:21

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

13:18

Чи варто боятися п'ятниці 13-го - священник розкрив правду про містичний деньВидео

13:15

"Відчувати себе": відома стилістка розкрила головні тренди на 2026 рік

12:37

Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

12:34

Масштабна індексація пенсій: стало відомо, на скільки піднімуть виплати українцям

12:27

"Надовго вас вистачить?": Могилевська розкрила свою дієту і обурила фанатів

12:09

П'ятниця, 13-те, у лютому: чому вона особливо небезпечна і що не можна робитиВидео

12:04

"Жах, що він їй зробив": в мережі викрили чоловіка Лорак

12:00

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

Реклама
11:58

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

11:51

69 трусів, мільйон квітів і кішка-гігант: найдивніші рекорди України

11:34

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

11:31

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

11:24

"Якщо його не буде": Олена Тополя зробила несподіване зізнання про колишнього

11:23

Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

11:19

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

11:11

Сивий дід: зірка "Сватів" з'явився на публіці, але втік від розмов

10:52

Чутки підтвердилися: названо дату прем'єри нового фільму про "Мумію"

10:48

Троє братів загинули, мати і бабуся поранені: наслідки удару РФ по КраматорськуФото

10:35

Не підкоряється гравітації: науковці розкрили загадку унікальної річки, що тече "вгору"

10:31

Грошей все більше не вистачає: експерт пояснив, що буде з оборонним бюджетом РФ

10:23

Як розморозити дверний замок за 5 хвилин - прості, але дієві способиВидео

10:17

Відомий актор зізнався в коханні Лесі Нікітюк: "Мене трясло"

09:43

Мільйон людей на рік: як війна скоротила населення України - демограф

09:43

"Становить загрозу": Орбан заявив, що Україна нібито хоче напасти на Угорщину

09:36

"Тепер офіційно": Анастасія Половинкіна показала свого коханого

09:32

"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

09:13

"За кілька хвилин до": друг покійного Ван Дер Біка показав останнє фото з ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Реклама
08:45

Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

08:33

Із стовідсотковою ймовірністю США дотиснуть Індіюмнение

08:28

Масовані атаки РФ мають часову циклічність: експерт назвав ймовірну дату нового удару

07:57

В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФФото

07:04

Трамп може вийти з переговорів щодо України вже найближчими тижнями — The Atlantic

06:10

Скільки буде тривати війна?мнение

05:57

Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

04:41

За наказом самого Сталіна: для чого насправді у містах СРСР масово саджали тополі

04:39

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

03:47

Диво-підгодівля чи марний міф: чи варто поливати квіти рисовою водоюВидео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти