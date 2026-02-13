ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

Українські сили ззнищили дороговартісну РЛС "Небо-У" та нші військові об’єкти противника на території окупованих земель.

У ніч проти 13 лютого Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих українських землях.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, у районі Євпаторії в тимчасово окупованому Криму українські воїни знищили російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" вартістю близько 100 млн доларів.

Крім того, на ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження одразу кількох цілей ворога. Зокрема, у районах Солодководного та Любимівки, знищено зосередження живої сили ворога. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів БпЛА противника.

Також на тимчасово окупованій території Донеччини, поблизу міста Селидове, Сили оборони знищили склад матеріально-технічних засобів ворога.

В районі Комишувахи на Донеччині уражено район зосередження військової техніки противника.

В Генштабі зазначають, що дані щодо втрат противника уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Яка мета ударів Сил оборони по об'єктах в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

Він зауважив, що щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але якщо дивитися на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики, то стає зрозуміло, що Сили оборони ціляться саме по системах енергетики і розподілу навколо Москви і Московської області.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на тимчасово окупованій території Луганської області Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор-М1". Також уражено військові підрозділи та пункти управління на ТОТ України.

Крім того, внаслідок атаки ударними дронами на нафтобазу "Осколнефтеснаб" у Бєлгородській області РФ, один резервуар повністю знищено, ще шість резервуарів типу РВС-1000 зазнали пошкоджень.

Раніше під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Нещодавно також ВМС ЗСУ завдали удару по заводу "Атлант Аеро" в російському Таганрозі. На цьому підприємстві виготовляли безпілотники "Молнія", а також компоненти для БпЛА "Оріон".

