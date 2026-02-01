В Україні можливі масові відключення світла: озвучено невтішний прогноз

Експерт зауважив, що енергетичну інфраструктуру доведеться суттєво модернізувати.

Чи можливий в Україні блекаут / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Масові відключення світла можуть повторюватися

Українська енергосистема зараз працює інакше, ніж до 2022 року

Трансформація енергетичної галузі може тривати роками

Не можна повністю виключати повторення масових відключень світла та системних аварій в Україні у майбутньому. Про це заявив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук в ефірі телеканалу Київ24.

"Треба розуміти, що причина всього – ракетні удари. Тобто пошкодження, завдані ними з 2022 року по підстанціях, потім в 2024 році по теплових електростанціях та гідроелектростанціях. І зараз уже по другому колу – теплові електростанції, ГЕС і підстанції", - наголосив експерт. відео дня

За його словами, українська енергосистема зараз працює інакше, ніж до початку повномасштабної війни.

Він підкреслив, що пошкодження інфраструктури, зміна схем живлення та постійні ризики для енергооб’єктів вплинули на її стабільність і принципи роботи.

"У перспективі енергосистему доведеться суттєво модернізувати та фактично перебудовувати. Йдеться не лише про відновлення зруйнованих об’єктів, а й про створення більш стійкої та гнучкої моделі енергопостачання", - йдеться у заяві.

Корольчук додав, що такі зміни потребують значних ресурсів і часу. На його думку, трансформація енергетичної галузі може тривати роками, а окремі процеси - навіть десятиліттями.

Блекаут в Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповідав, що 31 січня сталося технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.

Він підкреслив, що унаслідок аварії спрацювали автоматичні захисти на підстанціях, а частину блоків АЄС розвантажили для стабілізації системи.

Атомна генерація / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний говорив, що українцям варто бути готовими до масових аварійних відключень світла.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев переконаний, що країна-агресор РФ не планує зупинятися у своїх терористичних спробах знищити українську енергетику, яка забезпечує теплом десятки тисяч житлових будинків.

Також відомо, якщо найближчим часом додаткових генеруючих потужностей в Україні не з'явиться, то тривалість відключень електроенергії для населення зростатиме. Масштаб і темпи цих обмежень напряму залежатимуть від ефективності активного захисту енергосистеми.

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

