РФ вибрала 'міста-цілі': названо найпроблемніші регіони без тепла і світла

Забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст, пояснив Геннадій Рябцев.

Названо найбільш проблемні регіони без світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Рябцева:

У прифронтових регіонах ситуація з енергоресурсами найгірша

Забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев прокоментував питання про те, в яких регіонах України ситуація з опаленням та електроенергією сьогодні найбільш критична.

"У прифронтових регіонах ситуація найгірша", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що прифронтовими містами вважаються Одеса і Харків.

"А та ж Одеса і той же Харків - це прифронтові території. Загалом, міста-цілі, де Росія буде намагатися вибити енергетику, залишаться колишніми", - пояснив він.

Співрозмовник також вважає, що незважаючи на те, що по Києву наносяться численні удари, забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст.

"У Києві теж буде непросто, але він забезпечується необхідним краще, ніж інші населені пункти", - додав Рябцев.

Стан теплопостачання Києва: важливі дані

У столиці все ще безліч житлових будинків залишаються без опалення, при цьому найбільш напружена ситуація спостерігається в Солом'янському та Печерському районах. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, голови Мінрозвитку громад і територій Олексія Кулеби, комунальні служби продовжують аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на відновлення подачі тепла після збоїв в енергосистемі.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

