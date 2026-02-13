Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

Віталій Кірсанов
13 лютого 2026, 14:56
20
Очікується, що у виданні актор розповість про шлях від життя в тіні батька, легендарного Кірка Дугласа, до власної світової слави.
Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком
Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Реліз книги заплановано на 6 жовтня
  • Окрему увагу Дуглас приділив боротьбі з онкологією та шлюбу із Зетою Джонс

Голлівудський оскароносний актор Майкл Дуглас готує вихід мемуарів, в яких поділиться історією свого життя і півстолітньою кар'єрою в кіно. Про це повідомляє Deadline.

Книга вийде у видавництві Grand Central Publishing, а її реліз заплановано на 6 жовтня. Назва мемуарів поки не розкривається, але відомо, що над книгою разом з Дугласом працював головний редактор Deadline Майк Флемінг-молодший.

відео дня

Очікується, що у виданні актор розповість про шлях від життя в тіні батька, легендарного Кірка Дугласа, до власної світової слави. У книзі також йтиметься про боротьбу із залежностями, труднощі в особистому житті, любовні історії, а також проблеми його сина, пов'язані з наркотиками і тюремним ув'язненням.

Окрему увагу Дуглас приділив боротьбі з онкологією і шлюбу з Кетрін Зета-Джонс.

"Після багатьох років запитів я вирішив, що настав час розповісти свою історію на своїх умовах - чесно, без прикрас і без впливу заголовків. Це моя спроба повернути правду в фокус", - прокоментував актор.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська ведуча Маричка Довбенко прокоментувала розлучення відомих артистів Тараса і Олени Тополь і зізналася, що їх розрив став потрясінням для колег зі шоу-бізнесу. Подружжя напередодні розлучення демонструвало ідеальну сім'ю.

Також зірка "Тихої Нави" розповів про закоханість у відому ведучу Лесю Нікітюк. Актор Іван Білаш підкреслив, що Леся — винятковий професіонал своєї справи, і розповів про кумедну ситуацію, яка сталася на зйомках.

Вас може зацікавити:

Про особу: Майкл Дуглас

Майкл Кірк Дулас — американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальне тяжіння", "Війна Роузів", "Основний інстинкт" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Майкл Дуглас новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:35Синоптик
ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

15:15Війна
Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

Последние новости

15:57

Як символ сучасної боротьби: яке славетне слово повернула в українську мову війна

15:40

Подешевшали неочікувано: в Україні впали ціни на популярні продукти

15:35

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:15

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

15:03

Слова "катишки" не існує в українській мові - як правильно сказатиВидео

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

14:14

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:04

Гігієна, університети і жінки при владі: несподівана правда про Середні віки

14:02

В рази прискорить ріст волосся: який дешевий аптечний засіб варто додавати у шампунь

Реклама
13:55

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

13:53

Голлівудський актор публічно підтримав Гераскевича після скандалу на Олімпіаді

13:21

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

13:18

Чи варто боятися п'ятниці 13-го - священник розкрив правду про містичний деньВидео

13:15

"Відчувати себе": відома стилістка розкрила головні тренди на 2026 рік

12:37

Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

12:34

Масштабна індексація пенсій: стало відомо, на скільки піднімуть виплати українцям

12:27

"Надовго вас вистачить?": Могилевська розкрила свою дієту і обурила фанатів

12:09

П'ятниця, 13-те, у лютому: чому вона особливо небезпечна і що не можна робитиВидео

12:04

"Жах, що він їй зробив": в мережі викрили чоловіка Лорак

12:00

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

Реклама
11:58

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

11:51

69 трусів, мільйон квітів і кішка-гігант: найдивніші рекорди України

11:34

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

11:31

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

11:24

"Якщо його не буде": Олена Тополя зробила несподіване зізнання про колишнього

11:23

Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

11:19

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

11:11

Сивий дід: зірка "Сватів" з'явився на публіці, але втік від розмов

10:52

Чутки підтвердилися: названо дату прем'єри нового фільму про "Мумію"

10:48

Троє братів загинули, мати і бабуся поранені: наслідки удару РФ по КраматорськуФото

10:35

Не підкоряється гравітації: науковці розкрили загадку унікальної річки, що тече "вгору"

10:31

Грошей все більше не вистачає: експерт пояснив, що буде з оборонним бюджетом РФ

10:23

Як розморозити дверний замок за 5 хвилин - прості, але дієві способиВидео

10:17

Відомий актор зізнався в коханні Лесі Нікітюк: "Мене трясло"

09:43

Мільйон людей на рік: як війна скоротила населення України - демограф

09:43

"Становить загрозу": Орбан заявив, що Україна нібито хоче напасти на Угорщину

09:36

"Тепер офіційно": Анастасія Половинкіна показала свого коханого

09:32

"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

09:13

"За кілька хвилин до": друг покійного Ван Дер Біка показав останнє фото з ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Реклама
08:45

Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

08:33

Із стовідсотковою ймовірністю США дотиснуть Індіюмнение

08:28

Масовані атаки РФ мають часову циклічність: експерт назвав ймовірну дату нового удару

07:57

В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФФото

07:04

Трамп може вийти з переговорів щодо України вже найближчими тижнями — The Atlantic

06:10

Скільки буде тривати війна?мнение

05:57

Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

04:41

За наказом самого Сталіна: для чого насправді у містах СРСР масово саджали тополі

04:39

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

03:47

Диво-підгодівля чи марний міф: чи варто поливати квіти рисовою водоюВидео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти