"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

Голлівудський оскароносний актор Майкл Дуглас готує вихід мемуарів, в яких поділиться історією свого життя і півстолітньою кар'єрою в кіно. Про це повідомляє Deadline.
Книга вийде у видавництві Grand Central Publishing, а її реліз заплановано на 6 жовтня. Назва мемуарів поки не розкривається, але відомо, що над книгою разом з Дугласом працював головний редактор Deadline Майк Флемінг-молодший.
Очікується, що у виданні актор розповість про шлях від життя в тіні батька, легендарного Кірка Дугласа, до власної світової слави. У книзі також йтиметься про боротьбу із залежностями, труднощі в особистому житті, любовні історії, а також проблеми його сина, пов'язані з наркотиками і тюремним ув'язненням.
Окрему увагу Дуглас приділив боротьбі з онкологією і шлюбу з Кетрін Зета-Джонс.
"Після багатьох років запитів я вирішив, що настав час розповісти свою історію на своїх умовах - чесно, без прикрас і без впливу заголовків. Це моя спроба повернути правду в фокус", - прокоментував актор.
