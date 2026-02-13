"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

Очікується, що у виданні актор розповість про шлях від життя в тіні батька, легендарного Кірка Дугласа, до власної світової слави.

Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Реліз книги заплановано на 6 жовтня

Окрему увагу Дуглас приділив боротьбі з онкологією та шлюбу із Зетою Джонс

Голлівудський оскароносний актор Майкл Дуглас готує вихід мемуарів, в яких поділиться історією свого життя і півстолітньою кар'єрою в кіно. Про це повідомляє Deadline.

Книга вийде у видавництві Grand Central Publishing, а її реліз заплановано на 6 жовтня. Назва мемуарів поки не розкривається, але відомо, що над книгою разом з Дугласом працював головний редактор Deadline Майк Флемінг-молодший.

Очікується, що у виданні актор розповість про шлях від життя в тіні батька, легендарного Кірка Дугласа, до власної світової слави. У книзі також йтиметься про боротьбу із залежностями, труднощі в особистому житті, любовні історії, а також проблеми його сина, пов'язані з наркотиками і тюремним ув'язненням.

Окрему увагу Дуглас приділив боротьбі з онкологією і шлюбу з Кетрін Зета-Джонс.

"Після багатьох років запитів я вирішив, що настав час розповісти свою історію на своїх умовах - чесно, без прикрас і без впливу заголовків. Це моя спроба повернути правду в фокус", - прокоментував актор.

Про особу: Майкл Дуглас Майкл Кірк Дулас — американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальне тяжіння", "Війна Роузів", "Основний інстинкт" та ін.

