"Орала, принижувала і лупила по голові": на Закарпатті скандал з вчителькою, яка побила учня

На Закарпатті скандал з вчителькою, яка побила учня / Колаж УНІАН / ua.depositphotos.com/

На Закарпатті шкільна вчителька кричала на учня, принижувала словесно і лупила рукою по голові - через те, що хлопчик не міг вирішити завдання біля дошки. Про це повідомляє портал ТСН.

За даними журналістів, на цю вчительку діти постійно скаржилися. Проте, повідомляється, що в цій школі багато педагогів дозволяють собі зайве в спілкуванні з учнями. Причому самі батьки побитого школяра нічого такого в побиттях сина не бачать. Мовляв, вони добре знають, що у їхнього сина проблема з математикою.

"Є багато вчителів, які також поводяться з дітьми. Але дирекція школи на все закриває очі", - каже мати школяра, який і зняв побиття на відео.

А та сама вчителька математики ще паралельно є класним керівником. І багато мам школярів на неї скаржаться регулярно.

"Вона кричить. На перший поверх з другого чутно, як вона кричить. Без штанів можуть стояти в класі. Діти приходять і плачуть, але що з того? Ми нічого не могли довести, тому що прямих доказів не було", − повідомила одна з матерів.

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Мати побитої дитини не злиться на вчительку.

"Це літня жінка, яка працювала і віддала життя цій роботі. Не одну дитину випустила зі свого класу, а хтось зробив на цьому великий піар", - каже вона.

Після того, як інцидент став надбанням громадськості, вчителька написала заяву на звільнення. Як каже, В Облоні, тут негативно міг позначитися вік вчительки. Їй 62 і вона нібито і так через півроку планувала звільнитися.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі учень шостого класу шкіл №94 побив вчительку музики прямо на уроці через зауваження.

За попередньою інформацією, підліток під час уроку грав у телефоні, клацав горіхи, а на зауваження відповідав нецензурною лексикою. Вчителька підійшла, і забрала телефон, після цього дитина накинулася на неї з кулаками на очах у всього класу.

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