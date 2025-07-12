Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

Костянтин Грубич втратив доньку Олю через ДТП. Їй могло бути 28 років.

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Костянтин Грубич про покійну доньку / Колаж Главред, фото Instagram/kostya_hrubych

Коротко:

Як Костянтин Грубич звернувся до доньки

Що сталося з дочкою Грубича

Український відомий ведучий Костянтин Грубич, який нещодавно поділився фотографією сина Ярослава у військовій формі в соцмережах, звернувся до своєї покійної доньки Ольги.

На своїй сторінці в Instagram, ведучий опублікував знімок юної і красивої дівчини в чорно-білому кольорі. Він також додав щемливий підпис до фото дівчинки. "Уже 11 років без Олі. Безмежна", - підписав фото батько померлої дівчинки.

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Дочка Костянтина Грубича загинула 11 років тому / Фото Грубича з Facebook

Під постом чоловіка багато коментаторів залишили емодзі у вигляді смайлика, що плаче, і розбитих сердець.

Костянтин Грубич про доньку / Фото Instagram/kostya_hrubych

У липні 2014 року український ведучий Костянтин Грубич втратив молодшу доньку. 17-річну Ольгу збив автомобіль, водій якого так і не був знайдений. Після зіткнення дівчина впала на два тижні в кому, а потім померла.

Дочка Костянтина Грубича загинула 11 років тому / / Фото Грубича з Facebook

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Раніше Главред писав про те, як Костянтин Грубич згадав про те, як втратив свою дочку Олю. Ведучий поділився про те, як радісно і страшно йому, коли дочка приходить до нього у снах. Він ділиться, що з одного боку - там вона і все начебто добре, але слідом приходить розуміння, що це тільки сон і потрібно прокидатися і нести хрест батька, який поховав свою дитину.

Раніше також Костянтин Грубич розповів про те, що його син Ярослав приєднався до лав ЗСУ.

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Про персону: Костянтин Грубич Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) - журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" і "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

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