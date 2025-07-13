Пекельна ніч для росіян: дрони атакували НПЗ, міста трусило від вибухів

У мережі з'явилося відео, на якому видно чорний дим над містом.

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Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Росію атакували невідомі дрони

Зокрема, вибухи лунали в російському місті Кстово

Там, ймовірно, відбувалася атака по місцевому НПЗ

В ніч проти 13 липня російське місто Кстово атакували невідомі дрони. Під удар потрапив район, де розташований нафтопереробний завод. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Відомо, що унаслідок атаки, що ймовірно, відбувалася по місцевому НПЗ, багато районів залишилися без світла. Лише після 06:00 в Нижньоновгородській області оголосили відбій тривоги.

відео дня

Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому видно чорний дим в небі над Кстовським заводом. Уночі там палала пожежа, яку не могли ліквідувати навіть зранку. Наразі наслідки атаки й загоряння на НПЗ невідомі.

Варто додати, що звуки вибухів чули й у сусідніх містах на захід від обласного центру.

"Наші читачі з Володарська, Решитихи та Дзержинська повідомляють про звуки вибухів від роботи систем ППО", - писали в одному телеграм-каналі.

Режим небезпеки через застосування дронів оголошували також у Татарстані та Воронезькій областях.

Росію атакували дрони - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 липня вибухи лунали у декілької регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Як виявилося, під удар потрапив авіаційний завод у Московській області.

У ніч на 9 липня у Московській області також було неспокійно. Потужні вибухи лунали в районі Зеленограду. Також під атакою БпЛА були й інші регіони Росії.

Крім того, у ніч на 3 липня Липецьку область країни-агресора РФ атакували БПЛА. Місцеві жителі стверджували, що під удар знову потрапив завод ПАТ "Енергія".

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