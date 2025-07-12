Зеленський анонсував 'нестандартні кроки' й зміни після зустрічі з Умєровим

Перезидент обговрив з міністром оборони зміни в державних інституціях оборонного сектору.

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Зеленський готує "нестандартні кроки" для захисту України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

Потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі США

Україна готує нові рішення в оборонному управлінні

Доручено укласти контракти на всі доступні ефективні типи БпЛА

Україні потрібна позитивна динаміка у відносинах зі США та нові кроки в управлінні оборонною сферою. Рішення щодо цього будуть незабаром. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Першим і головним питанням стала тема масового контрактування та нарощування виробництва безпілотників. Президент доручив укласти контракти на всі доступні обсяги дронів пріоритетних типів, які вже зараз показують ефективність на полі бою.

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"Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки", - зазначив Зеленський.

Окремо він підкреслив, що Україна веде активну роботу з європейськими партнерами щодо залучення фінансування для масштабування виробництва БпЛА. Друге питання, яке Зеленський обговорив з Умэровим стосується змін в державних інституціях.

"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", - наголосив президент.

Зеленський й Трамп про Путіна - новини за темою

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський повідомив, що США вже відновили постачання озброєння для ЗСУ. Також глава держави вимагав звітів урядовців щодо реалізації домовленостей із партнерами. За невиконання зобов’язань можливі персональні кадрові рішення.

Зеленський у фільмі BBC розповів, що під час особистої зустрічі з Володимиром Путіним у 2019 році в Парижі російський лідер багато брехав. Зеленський назвав Путіна "людиною без емоцій", яка діє, як убивця — "це просто його робота".

Крім цього, як повідомляв Главред, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Путін постійно говорить маячню, яка "гарно звучить, але не має сенсу". У відповідь на неприйнятну поведінку глави Кремля, Трамп схвалив постачання Україні частини оборонного озброєння.

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Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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