"Риторика змінилася, дії – ні": у FT описали тривожну поведінку Трампа щодо України

Основні тези із матеріалу Financial Times:
- Попри жорсткіші заяви Трампа щодо РФ, не видно зрушення в його політиці на користь України
- Трамп змінив свою риторику, але його дії не змінилися
- Він досі сприймає Путіна як ключового співрозмовника в питанні врегулювання війни
Попри те, що президент США Дональд Трамп почав робити жорсткіші заяви щодо країни-агресорки Росії, Захід не бачить реального зрушення в його політиці на користь України.
За словами двох високопосадовців, які причетні до переговорів між Вашингтоном і європейськими партнерами, риторика Трампа змінилась, але дії – не змінилися, пише Financial Times.
Згідно зі словами джерел, американський президент досі продовжує сприймати російського диктатора Володимира Путіна як ключового співрозмовника у питанні врегулювання війни. А при цьому президента України Володимира Зеленського Трамп навпаки вважає головною перешкодою для швидкої "мирної угоди".
Така позиція президента США викликає занепокоєння в союзників, адже, за словами співрозмовників видання, вона може вплинути на майбутню підтримку України.
Хоч постачання систем Patriot має на меті посилити захист українських міст і військових об’єктів, проте завдяки таким постачанням не зміниться здатність України бити у відповідь по країні-агресорці Росії, а отже не зміниться і загальна динаміка війни.
"Є трохи надмірного збудження через зміну тону, але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", – сказав один із чиновників.
Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги – стало відомо, що у нього увійде. Очікується, що розмір військової допомоги від США буде близько 300 млн доларів.
Також раніше повідомлялося, що США відновлюють допомогу Україні – Трамп розкрив механізм постачання зброї. Дональд Трамп підкреслив, що розчарований діями Москви.
У FT зазначали, що для Путіна програш немислимий, він налаштований на довгу війну в Україні. Для українців поразка означала б просто кінець України, пише автор статті.
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Про джерело: Financial Times
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