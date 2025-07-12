"Риторика змінилася, дії – ні": у FT описали тривожну поведінку Трампа щодо України

Попри свої останні заяви, Трамп досі продовжує сприймати Путіна як ключового співрозмовника у питанні врегулювання війни.

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У FT описали тривожну поведінку Трампа щодо України/ колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скрін з відео

Основні тези із матеріалу Financial Times:

Попри жорсткіші заяви Трампа щодо РФ, не видно зрушення в його політиці на користь України

Трамп змінив свою риторику, але його дії не змінилися

Він досі сприймає Путіна як ключового співрозмовника в питанні врегулювання війни

Попри те, що президент США Дональд Трамп почав робити жорсткіші заяви щодо країни-агресорки Росії, Захід не бачить реального зрушення в його політиці на користь України.

За словами двох високопосадовців, які причетні до переговорів між Вашингтоном і європейськими партнерами, риторика Трампа змінилась, але дії – не змінилися, пише Financial Times.

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Згідно зі словами джерел, американський президент досі продовжує сприймати російського диктатора Володимира Путіна як ключового співрозмовника у питанні врегулювання війни. А при цьому президента України Володимира Зеленського Трамп навпаки вважає головною перешкодою для швидкої "мирної угоди".

Така позиція президента США викликає занепокоєння в союзників, адже, за словами співрозмовників видання, вона може вплинути на майбутню підтримку України.

Хоч постачання систем Patriot має на меті посилити захист українських міст і військових об’єктів, проте завдяки таким постачанням не зміниться здатність України бити у відповідь по країні-агресорці Росії, а отже не зміниться і загальна динаміка війни.

"Є трохи надмірного збудження через зміну тону, але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", – сказав один із чиновників.

Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги – стало відомо, що у нього увійде. Очікується, що розмір військової допомоги від США буде близько 300 млн доларів.

Також раніше повідомлялося, що США відновлюють допомогу Україні – Трамп розкрив механізм постачання зброї. Дональд Трамп підкреслив, що розчарований діями Москви.

У FT зазначали, що для Путіна програш немислимий, він налаштований на довгу війну в Україні. Для українців поразка означала б просто кінець України, пише автор статті.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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