У ФРН зробили гучну заяву про постачання ракет до Patriot ЗСУ: що відомо

У ФРН уже запустили власну незалежну від США лінію виробництва ракет до систем Patriot.

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Німеччина може постачати Україні ракети до Patriot / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

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Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до ЗРК

Перші поставки ракет очікуються у 2026-2027 роках

Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно запустила власну виробничу лінію для цього озброєння, заявив координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Під час брифінгу в Києві німецький генерал розповів, що у ФРН уже запустили власну незалежну від США лінію виробництва ракет до систем Patriot, передає "Суспільне".

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За його словами, перші поставки цих вироблених у Німеччині ракет очікуються у 2026-2027 роках.

Коли журналісти запитали, чи зможе тоді Берлін без узгодження з Вашингтоном надати ці ракети для потреб ЗСУ, Фройдінг зазначив, що це "незалежна виробнича лінія", яка і надалі буде європейською.

/ Главред

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

Раніше Велика Британія і Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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