Бунт проти Путіна: Тука розкрив, хто може очолити новий заколот у РФ

Важливе із заяв Туки:
- Тука прокоментував імовірність заколоту в країні-агресорі РФ
- У Росії досі існує боротьба "веж Кремля"
Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прокоментував імовірність заколоту в країні-агресорі РФ.
"Теоретично в Росії можливий заколот еліт. Але за останні роки, особливо за останні два роки, Путін і вся його камарилья дуже активно і небезрезультатно зачистили опозицію всередині країни, тому опозиції в Росії просто не існує", - підкреслив він у коментарі Главреду.
Водночас експерт вважає, що в Росії досі існує боротьба "веж Кремля".
"Цей процес триває і зараз. І в черговий раз у підкилимній боротьбі начебто повернули собі вплив брати Ковальчуки. Розвиток боротьби "веж Кремля" важко передбачити. Утім, поки що я не бачу навіть натяків на те, що в найближчій перспективі там можуть розгортатися якісь активні процеси", - додав Тука.
Раніше з'явився несподіваний сценарій бунту в РФ із "табакеркою в голову" Путіну. Російські силовики за продовження війни, адже вони розуміють, що зупинка бойових дій рано чи пізно приведе їх до трибуналу.
Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.
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Про персону: Георгій Тука
Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
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