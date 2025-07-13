Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Бунт проти Путіна: Тука розкрив, хто може очолити новий заколот у РФ

Олексій Тесля
13 липня 2025, 03:34
52
Теоретично в Росії можливий заколот еліт, не виключає Георгій Тука.
Тука, розпад Росії
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важливе із заяв Туки:

  • Тука прокоментував імовірність заколоту в країні-агресорі РФ
  • У Росії досі існує боротьба "веж Кремля"

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прокоментував імовірність заколоту в країні-агресорі РФ.

"Теоретично в Росії можливий заколот еліт. Але за останні роки, особливо за останні два роки, Путін і вся його камарилья дуже активно і небезрезультатно зачистили опозицію всередині країни, тому опозиції в Росії просто не існує", - підкреслив він у коментарі Главреду.

відео дня

Водночас експерт вважає, що в Росії досі існує боротьба "веж Кремля".

"Цей процес триває і зараз. І в черговий раз у підкилимній боротьбі начебто повернули собі вплив брати Ковальчуки. Розвиток боротьби "веж Кремля" важко передбачити. Утім, поки що я не бачу навіть натяків на те, що в найближчій перспективі там можуть розгортатися якісь активні процеси", - додав Тука.

Раніше з'явився несподіваний сценарій бунту в РФ із "табакеркою в голову" Путіну. Російські силовики за продовження війни, адже вони розуміють, що зупинка бойових дій рано чи пізно приведе їх до трибуналу.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Більше новин:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Георгій Тука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

00:32Синоптик
Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

23:15Синоптик
Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

22:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

Китайський гороскоп на завтра 13 липня: Тиграм - неприємності, Коням - ризик

Китайський гороскоп на завтра 13 липня: Тиграм - неприємності, Коням - ризик

Останні новини

05:50

Загадка для геніїв: знайдіть яблуко серед кактусів за 3 секунди

05:25

"Сковорода" чи "пательня" – як правильно українською: якої помилки не варто робитиВідео

04:44

Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

04:23

Кремль може заморозити вклади росіян: економіст повідомив про критичну ситуацію

03:34

Бунт проти Путіна: Тука розкрив, хто може очолити новий заколот у РФ

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
02:40

Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

00:32

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

12 липня, субота
23:15

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаосВідео

22:15

У ФРН зробили гучну заяву про постачання ракет до Patriot ЗСУ: що відомо

Реклама
22:06

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

21:22

Трамп і Путін "розміняли Україну": експерт назвав головну мету СШАВідео

20:57

Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

20:13

РФ може повторно вдарити Орешником по Україні: у ГУР назвали головну умову

20:04

"Злата перестала дихати": у Чернівцях медики реанімували дитину в розпал атаки РФ

19:30

Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з РосієюПогляд

19:25

"Невдаха": Стубб розніс провал "стратегічного дурня" Путіна в Україні

18:47

Для чого потрібні дві голки в одному шприці: розкрито неочевидне призначенняВідео

18:28

Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС

18:00

Відстежили і знищили: ЗСУ помстились окупантам за смерть однорічної дитини

17:45

Загинула молода аптекарка та працівник міськради: деталі про жертв в ЧернівцяхФото

Реклама
17:37

Кришечки на каві часто приховують небезпеку: що обов'язково потрібно перевіряти

17:18

Війна затягнеться до 2027 року: Тука здивував сумним прогнозом

16:53

Підозра Шабуніну – приклад рівності перед законом: військові та юристи стали на бік правосуддя

16:31

Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

16:30

"Жодних ілюзій": економіст зробив прогноз про одержимість РФ зброєю і нову війнуВідео

16:24

"Прийшов мій час". Олександра Кучеренко розповіла правду про свою нову пристрасть

16:11

Загадковий цивільний борт у небі над Києвом: став відомий маршрут літака

16:07

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

16:07

Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

15:58

Орхідея красиво цвістиме знову і знову: яку одну просту річ варто зробити

15:47

Привіт, нова мода: екс-Остапчука оголосила війну нижній білизні та показала себе

15:17

Камалія показала, як змінилися її доньки: фото "до" і "після"

15:11

Дати народження, що випромінюють магію: кого природа наділила особливим шармом

15:10

"Не буду президентом 35 років": Зеленський висміяв Путіна і назвав його "вбивцею"

15:05

Вбили українців і збрехали: в Росії цинічно прокоментували нічну атаку

14:46

"Риторика змінилася, дії – ні": у FT описали тривожну поведінку Трампа щодо України

14:37

Катя Кузнєцова кинула свого бойфренда-росіянина і переїхала з України

14:35

Зірка "Астерікс і Обелікс" загинув через безглузду випадковість: деталі трагедії

14:20

Китайський гороскоп на завтра 13 липня: Тиграм - неприємності, Коням - ризик

14:15

Долетять до Уралу: Світан розповів про перспективу виробництва ракет в Україні

Реклама
14:09

Овочевий бум в Україні: популярний компонент салату різко впав в ціні на 14%

13:44

Що не так на картинці: лише "геній головоломок" знайде помилку за 9 секунд

13:38

Чому не цвіте герань: помилки, що заважають бутонам розкритися

13:10

Доросла дочка Тома Круза показала пірсинг у незвичному місці

12:42

Допит на кордоні: ЗМІ заявили про затримання українців-втікачів від мобілізації

12:32

Суперілюзія: знайдіть кота, що сховався, серед безлічі сов за 5 секунд

12:24

Куди подіти воду, якою мили покійника: священник відповівВідео

11:59

Три кроки і війну буде завершено: в МЗС України вийшли із заявою

11:47

Леся Нікітюк показала тіло через місяць після пологів

11:37

Удар РФ пошкодив один з найкращих універів країни: болючі деталі удару по ЛьвовуФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти