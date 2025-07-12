Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Попри зміну риторики президента США його позиція щодо поділу територій України може залишатись незмінною.

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Що може передбачати мирна угода за лідерства США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Партнери України не виконали багато своїх зобов'язань

Трамп все ще може спробувати примусити Україну до невигідної угоди з РФ

В Європи немає альтернативного плану, щоб послабити Росію

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну союзники Києва неодноразово обіцяли масштабну підтримку у боротьбі проти ворога. Однак на практиці обіцянки не завжди ставали реальністю.

Особливо яскраво це демонструє ситуація з президентом США Дональдом Трампом, який спершу робив гучні заяви про закінчення війни за 24 години, а зараз, схоже, хоче якомога швидше поставити на коліна не РФ, а Україну. Про це пише оглядачка The Telegraph Ліза Хезелдайн.

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Наразі все ще є проблиски надії на те, що ситуація зміниться на користь Києва. Про це свідчать нещодавні заяви Трампа про розчарування у кремлівському диктаторі.

Якщо навіть Трамп надасть Україні обіцяний пакет військової допомоги і введе додаткові санкції проти РФ, виникає питання, чи не буде все це надто мало і пізно.

"Росія зараз швидко просувається через Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, і Білий дім чітко дав зрозуміти, що будь-яка мирна угода, укладена за посередництва Трампа, дуже ймовірно, включатиме передачу цих територій Кремлю", - зауважила оглядачка.

Європейська спільнота з напругою спостерігає за ситуацією і стурбована тим, що Трамп може спробувати проштовхнути таку угоду без згоди України. Бо наразі альтернативного плану для послаблення переговорної позиції Путіна немає.

Мирне врегулювання війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що постійні обстріли мирних українських міст демонструють те, що країна-агресорка Росія не налаштована на укладення мирної угоди.

Раніше стало відомо, що Україна в жодному разі не піде на поступки країні-агресору Росії в питанні обмеження своєї обороноздатності. Київ не піде на жодні компроміси в питаннях діяльності Збройних сил, оборонно-промислового комплексу та військової підтримки з боку держав-партнерів.

Нещодавно повідомлялося, що Росія нібито не має наміру затягувати мирні переговори з Україною. Водночас у Кремлі продовжують мріяти про досягнення власних "цілей".

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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