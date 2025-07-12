Загадковий цивільний борт у небі над Києвом: став відомий маршрут літака

За час війни лише кілька цивільних літаків, які застрягли в українських аеропортах, вдалося переправити за межі країни.

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Ан-124 / Колаж: Главред, фото: Facebook/fedir.gryshchuk

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Ан-124-100 "Руслан" здійснив переліт до Лейпцига

Літак пройде сертифікаційні випробування

Літак Ан-124-100 "Руслан" UR-82073 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" в п'ятницю, 11 липня, здійснив переліт із Києва до Лейпцига, де зараз базується флот компанії.

"Літак Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпцигу. І хоча ще попереду тернистий шлях сертифікаційних випробувань, є надія побачити його в небі України. З новими двигунами, новою авіонікою, з розширеними умовами застосування", - написав у Facebook інспектор з льотної придатності Державної авіаційної служби Федір Грищук.

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Як раніше повідомлялося, небо над Україною закрито для польотів цивільних літаків від початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року. За цей час лише кілька цивільних літаків, які застрягли в українських аеропортах, вдалося переправити за межі країни з аеропортів "Бориспіль" і "Львів".

Що відомо про авіакомпанію "Авіалінії Антонова"

Парк авіакомпанії складається з одного літака Ан-225 "Мрія", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", одного Ан-26 і одного Ан-74Т.

За даними ДК "Укроборонпром", унаслідок ворожих дій Росії на початку вторгнення розгромлено базу (НВ "Антонов") у Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 і Ан-225 "Мрія". Постраждав також ще один Ан-124, тоді як п'ять інших Ан-124 вивели з України.

Раніше в Мережі опублікували знімок льотчика 1-го класу, підполковника Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття масованої повітряної атаки РФ на Україну.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. У результаті загинули три пілоти. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус".

Як повідомляв Главред, український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 26 серпня 2024 року.

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Що відомо про літак Ан-124 "Руслан" Кодове ім'я НАТО Condor - радянський транспортний літак розробки КБ Антонова. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві. Вироблявся в колишньому СРСР спочатку на ДП Київський авіаційний завод "Авіант" і серійно в Ульяновську в РФ. Головний конструктор Віктор Толмачов. Загалом було побудовано 55 літаків, пише Вікіпедія.

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